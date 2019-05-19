التشكيل – لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

يقود لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان خط هجوم فريقه أمام الزمالك.

نهضة بركان يستضيف الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل موقعة الإياب في الـ 26 من نفس الشهر.

ويعتمد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان على لابا كودجو في خط الهجوم وبجانبه حمدي لعشير.

ثنائي هجومي وخلفه الثلاثي أمين الكاش و بكر الهلالي ومحمد فرحان، إلى جانب المحور الدفاعي سمير ويدار الذي يجيد اللعب كقلب دفاع أيضا.

ويحرس عبد العالي المحمدي مرمى نهضة بركان.

وفيما يلي تشكيل نهضة بركان بالكامل أمام الزمالك:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

الدفاع: عمر النسماوي – سهيل يشو – إسماعيل مقدم – يوسوفو دايو.

الوسط: سمير ويدار – أمين الكاش – بكر الهلالي – محمد فرحان.

الهجوم: لابا كودجو – حمدي لعشير.

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