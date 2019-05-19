التشكيل – لابا كودجو يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

الأحد، 19 مايو 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

لابا كودجو - نهضة بركان

يقود لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان خط هجوم فريقه أمام الزمالك.

نهضة بركان يستضيف الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل موقعة الإياب في الـ 26 من نفس الشهر.

ويعتمد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان على لابا كودجو في خط الهجوم وبجانبه حمدي لعشير.

أخبار متعلقة

تشكيل الزمالك – عبد الغني وزيزو أساسيان ضد نهضة بركان.. والدكة بدون حارس إسماعيل يوسف: نهضة بركان رائع في إفريقيا.. والفوز بالكونفدرالية مهم لهذا السبب "اللحظات العظيمة تُخلق من الفرص العظيمة".. الزمالك ضد نهضة بركان الزمالك أمام نهضة بركان.. لكسر سلسلة الفشل المصري مع النهائيات القارية

ثنائي هجومي وخلفه الثلاثي أمين الكاش و بكر الهلالي ومحمد فرحان، إلى جانب المحور الدفاعي سمير ويدار الذي يجيد اللعب كقلب دفاع أيضا.

ويحرس عبد العالي المحمدي مرمى نهضة بركان.

وفيما يلي تشكيل نهضة بركان بالكامل أمام الزمالك:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

الدفاع: عمر النسماوي – سهيل يشو – إسماعيل مقدم – يوسوفو دايو.

الوسط: سمير ويدار – أمين الكاش – بكر الهلالي – محمد فرحان.

الهجوم: لابا كودجو – حمدي لعشير.

اقرأ أيضا:

فضل يكشف رحلة إنتاج تميمة كأس الأمم.. ومن هو "توت"

ميسي يعادل زارا ويتفوق على دي ستيفانو وسانشيز

بمقصية جزائرية رائعة.. جالاتا سراي يقهر باشاك شهير ويتوج باللقب الـ 22 للدوري

الزمالك يتسلح بنسبة الـ75% قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية

تقرير مغربي: مفاجآت عملاقة في اختيارات رينار الهجومية في أمم إفريقيا

في إفريقيا في الكونفدرالية الزمالك نهضة بركان

نرشح لكم

أخر الأخبار

إسماعيل يوسف: اللاعبون كانوا رجالا رغم الخسارة.. وجماهير الزمالك ستمنحنا اللقب 3 ساعة | إفريقيا
مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية 3 ساعة | إفريقيا
مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب 4 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات الإثنين 20-5-2019 والقنوات الناقلة.. جولة الحسم في دوري أبطال آسيا 4 ساعة | أوروبا
لاعب بركان: فزنا على الزمالك القوي صاحب الخبرة الإفريقية 4 ساعة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك

قد ينال إعجابك