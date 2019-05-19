بالفيديو - دوري الأبطال في خطر.. إنتر يخسر برباعية من نابولي

أصبح المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا مهددا لنادي إنتر ميلان وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الدوري الإيطالي بعدما تعرض لهزيمة قاسية أمام نابولي.

وسحق نابولي ضيفه إنتر ميلان برباعية مقابل هدف في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي بملعب سان باولو.

تقدم نابولي في الدقيقة 16 عن طريق بيوتر زيلينسكي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وجاء الدور على فابيان رويز ليسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 71 و78 على التوالي.

أما هدف إنتر الوحيد جاء في الدقيقة 81 من ركلة جزاء سددها ماورو إيكاردي.

بهذه النتيجة وصل نابولي إلى النقطة 79 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنتر عند النقطة 66 في المركز الرابع وبنفس رصيد أتالانتا صاحب المركز الثالث.

بينما يحل ميلان في المركز الخامس برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر صاحب المركز الرابع.

ويظل الصراع مشتعلا على المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إلى الجولة الأخيرة بين الثلاثي أتالانتا وإنتر وميلان.

ويلعب إنتر في الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي ضد إيمبولي بينما يلعب ميلان ضد سبال، ويلتقي أتالاتنا ضد ساسولو.

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