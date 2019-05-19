تشكيل الزمالك – عبد الغني وزيزو أساسيان ضد نهضة بركان.. والدكة بدون حارس

يبدأ محمد عبد الغني أساسيا بجوار محمود علاء في دفاع الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويكمل أحمد سيد زيزو ثلاثي الوسط الهجومي مع يوسف أوباما ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتخلو دكة الزمالك من أي حارس بديل بسبب طرد محمود عبد الرحيم "جنش" وإصابة عماد السيد.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف أوباما – أحمد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

وعلى دكة البدلاء يجلس: حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد أحداد - محمد إبراهيم - محمود حمدي "الونش"

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