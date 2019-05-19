خاص الإسماعيلي يكشف لـ في الجول كيف سيتعامل مع مشكلة فقوسة

الأحد، 19 مايو 2019 - 21:38

كتب : ياسر الشريف

صبري المنياوي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي عن كيفية تعامل الفريق مع مدحت فقوسة لاعب الفريق الشاب.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "كما يحصل اللاعبين على حقوقهم، فلابد أن يمنحوا حق للنادي حقه".

وأضاف "في هذا الإطار، يبحث النادي موقف مدحت فقوسة لاعب الفريق والمتغيب منذ فترة عن التدريبات".

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وواصل "اللاعب يقول بأنه مصاب ويحتاج للعلاج، لهذا ابتعد عن التدريبات".

المنياوي أتبع "سنحاول التعرف على الفحوصات الخاصة باللاعب للتأكد من الإصابة وسبب الغياب ".

وأتم "النادي يحافظ على المواهب ويحتاج اللاعبين الصاعدين، لهذا اتجهنا لحل أزمته سعيا لعودته وانتظامه في تدريبات الفريق".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

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