ذا صن: سانشيز يرحب برغبة سولشاير في رحيله عن يونايتد

يؤيد أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريقه برحيله عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت عن ترحيب سانشيز برغبة سولشاير برحيله عن يونايتد، بعدما فشل في الظهور بمستوى جيد مع الشياطين الحمر.

أضافت الصحيفة أن سانشيز يشعر باليأس بشأن الحصول على عرض من ناد آخر، لذلك أصبح على استعداد لتخفيض راتبه من أجل الرحيل عن مانشستر والانضمام لفريق جديد.

ويتقاضى نجم منتخب تشيلي 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد.

وانضم سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد بداية عام 2018 قادما من أرسنال، ولكنه طوال عاما ونصف لم يظهر بالمستوى المميز الذي عرف به مع المدفعجية.

وحتى الآن لم تظهر أي تقارير تشير إلى مستقبل سانشيز في حالة رحيله عن مانشستر يونايتد.

وفي الموسم المنقضي لعب سانشيز البالغ من العمر 30 عاما مع يونايتد 27 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط.

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