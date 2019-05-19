ذا صن: سانشيز يرحب برغبة سولشاير في رحيله عن يونايتد

الأحد، 19 مايو 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد

يؤيد أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريقه برحيله عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت عن ترحيب سانشيز برغبة سولشاير برحيله عن يونايتد، بعدما فشل في الظهور بمستوى جيد مع الشياطين الحمر.

أضافت الصحيفة أن سانشيز يشعر باليأس بشأن الحصول على عرض من ناد آخر، لذلك أصبح على استعداد لتخفيض راتبه من أجل الرحيل عن مانشستر والانضمام لفريق جديد.

أخبار متعلقة

بالفيديو - دوناروما ينقذ ميلان ويبقي على آمال المركز الرابع بمقصية جزائرية رائعة.. جالاتا سراي يقهر باشاك شهير ويتوج باللقب الـ 22 للدوري زيدان: لم أكن لأشرك بيل حتى لو امتلكت تغييرا رابعا بالفيديو – برشلونة يتعادل مع إيبار.. وميسي يعزز تصدره لسباق الحذاء الذهبي بهدفين

ويتقاضى نجم منتخب تشيلي 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد.

وانضم سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد بداية عام 2018 قادما من أرسنال، ولكنه طوال عاما ونصف لم يظهر بالمستوى المميز الذي عرف به مع المدفعجية.

وحتى الآن لم تظهر أي تقارير تشير إلى مستقبل سانشيز في حالة رحيله عن مانشستر يونايتد.

وفي الموسم المنقضي لعب سانشيز البالغ من العمر 30 عاما مع يونايتد 27 مباراة سجل خلالهم هدفين فقط.

اقرأ أيضا

الكشف عن – تميمة كأس أمم إفريقيا

إطلاق موقع "تذكرتي" لبيع تذاكر كأس أمم إفريقيا.. كيف تحصل عليها

الزمالك يتسلح بنسبة الـ75% قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية

أجانب منسيون – حوار في الجول.. كينج ساني: انضممت للزمالك لأصبح مثل أمونيكي فلعبت كظهير

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في مركز وحيد واتجاه لعدم المجازفة ضد نهضة بركان

أليكسيس سانشيز مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح 3 ساعة | منتخب مصر
مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع 4 ساعة | رياضات أخرى
قائمة بلجيكا – أوريجي وهازارد يقودان هجوم الشياطين الحمر 4 ساعة | أوروبا
عودة: لن نخوض مباراتنا الأخيرة في الدوري إلا عندما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك