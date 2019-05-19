شيلونجو: لا نخشى الأهلي.. وسنحاول استمرار الانتصارات أمامهم

يسعى الإسماعيلي لتواصل الانتصارات أمام الأهلي. هكذا صرح بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي للدراويش.

وقال بينسون شيلونجو في تصريحات للصحفيين: "نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذي تحقق أمام الداخلية".

وأضاف "نحن لا نخشى الأهلي متصدر جدول الدوري. نعلم جيدا قوة الأهلي الفريق الكبير، لكننا واثقون في قدراتنا على تصحيح المسار وإسعاد جماهيرنا العريضة".

شيلونجو أتبع "اللقاء سيكون صعبا، إذ أن الأهلي ينافس على اللقب والإسماعيلي يسعى لمركز متقدم بجدول الدوري".

واسترسل "نسعى لترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لزيادة الضغط على المنافس".

المهاجم الناميبي أتم "سأبذل قصارى جهدي لأعود لساحة التهديف التي ابتعدت عنها منذ فترة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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