شيلونجو: لا نخشى الأهلي.. وسنحاول استمرار الانتصارات أمامهم

الأحد، 19 مايو 2019 - 21:21

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو

يسعى الإسماعيلي لتواصل الانتصارات أمام الأهلي. هكذا صرح بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي للدراويش.

وقال بينسون شيلونجو في تصريحات للصحفيين: "نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذي تحقق أمام الداخلية".

وأضاف "نحن لا نخشى الأهلي متصدر جدول الدوري. نعلم جيدا قوة الأهلي الفريق الكبير، لكننا واثقون في قدراتنا على تصحيح المسار وإسعاد جماهيرنا العريضة".

أخبار متعلقة

محمد يوسف: مباراة الإسماعيلي خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري أجاي جاهز لمواجهة الإسماعيلي.. واستمرار ارتداء أشرف للقناع الطبي الإسماعيلي لـ في الجول: هدفنا الفوز في كل مباريات الدوري المتبقية الإسماعيلي يواجه الأهلي في برج العرب

شيلونجو أتبع "اللقاء سيكون صعبا، إذ أن الأهلي ينافس على اللقب والإسماعيلي يسعى لمركز متقدم بجدول الدوري".

واسترسل "نسعى لترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لزيادة الضغط على المنافس".

المهاجم الناميبي أتم "سأبذل قصارى جهدي لأعود لساحة التهديف التي ابتعدت عنها منذ فترة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي مساء الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري.

اختر تشكيل الإسماعيلي المثالي لمواجهة الأهلي من هنا.

اقرأ أيضا

الكشف عن – تميمة كأس أمم إفريقيا

إطلاق موقع "تذكرتي" لبيع تذاكر كأس أمم إفريقيا.. كيف تحصل عليها

الزمالك يتسلح بنسبة الـ75% قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية

أجانب منسيون – حوار في الجول.. كينج ساني: انضممت للزمالك لأصبح مثل أمونيكي فلعبت كظهير

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في مركز وحيد واتجاه لعدم المجازفة ضد نهضة بركان

في الدوري الإسماعيلي بينسون شيلونجو

نرشح لكم

أخر الأخبار

القائمة الأولية – مدربه السابق لـ في الجول: أحمد علي يجب أن يكون أساسيا.. الاختيارات منطقية 16 ثاتيه | منتخب مصر
رمضان صبحي: كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر في كأس الأمم 6 دقيقة | منتخب مصر
السقا لـ في الجول: أجيري غير مدرك لضغوطات البطولة.. واستبعاد رمضان يدمره 7 دقيقة | مصر
أولى الصفقات تقترب؟ سكاي: يونايتد توصل لاتفاق مع جناح سوانزي 27 دقيقة | أوروبا
تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة لـ الأهلي في الرياضات الأخرى 43 دقيقة | رياضات أخرى
قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح 56 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك