مران الأهلي – أجايي يشارك بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته

شارك جونيور أجايي جناح الأهلي بشكل طبيعي في مران فريقه اليوم السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وتعافي أجايي من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مران الأهلي قبل مواجهة إنبي الأخيرة، ليعود ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية اليوم السبت.

وأدت المجموعة الأساسية التي شاركت أمام إنبي، تدريبات استشفائية على ملعب التتش.

وتخلص أيمن أشرف من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرا، بسبب إصابته في الحاجز الأنفي، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي دون القناع الطبي.

واكتفى أحمد الشيخ بأداء تدريبات بدنية خفيفة في صالة الجيم، على هامش المران، وذلك بعد معاناته من آلام في الظهر.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، وخلفه الزمالك بـ 66 نقطة من 29 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي من هنا

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