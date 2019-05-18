شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين عقب نهاية نهائي كأس إنجلترا، ليصرخ في وجه الصحفيين بسبب محترفنا المصري محمد صلاح.

مشجع مانشستر سيتي الذي اقتحم منطقة الصحفيين حاملا شعار ناديه، هاجم الصحفيين بسبب الاهتمام بـ محمد صلاح، بشكل أكبر من اهتمامهم بإنجازات مانشستر سيتي.

ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس، صحفي وكالة أسوشييتد بريس، مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد".

"ولكنكم لا تهتمون إلا بـ محمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد. هذا ما تفعلونه فقط".

Language content: Man City fan gets into press box and complains about media covering Salah pic.twitter.com/mz2mm8J27n — Rob Harris (@RobHarris) May 18, 2019

مانشستر سيتي اكتسح واتفورد بلا أي رحمة بسداسية مقابل لا شيء، لينهي موسمه باللقب المحلي الرابع بعد التتويج بالدرع الخيرية ثم كأس الرابطة ثم الدوري والآن كأس الاتحاد الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

تتويج سيتي بالدوري جاء على حساب ليفربول الذي قاتل حتى الرمق الأخير من المسابقة، ولكن كتيبة بيب جوارديولا لم تترك أي فرصة لـ رفاق صلاح لرفع اللقب.

ولعب صلاح 51 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمامه لـ ليفربول، لعب صلاح 103 مباراة ونجح في تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 في كل البطولات.

وحقق صلاح على مستوى الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين على التوالي وجائزة لاعب العام في إنجلترا وفي ليفربول.

وتقاسم صلاح مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج جائزة أفضل هداف في الموسم، بعدما حصدها الفرعون المصري وحيدا في الموسم قبل الماضي.

ويمكنك اختيار تشكيل ليفربول من هنا

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