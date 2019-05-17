تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا أمام قونيا سبور

الجمعة، 17 مايو 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

شارك محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ في تعادل فريقهما قاسم باشا أمام قونيا سبور في الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

قاسم باشا تعادل على ملعبه ووسط جماهيره بهدف لكل فريق أمام قونيا سبور.

تريزيجيه وكريم حافظ شاركا منذ البداية وأكملا المباراة حتى النهاية.

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ووجد قاسم باشا نفسه مهزوما في الدقيقة 25 بعد خطأ دفاعي كبير وهدف أول لـ قونيا سبور عن طريق التركي عمر علي شاهير.

لكن التونسي صيام بن يوسف أدرك التعادل لـ قاسم باشا من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

ووصل قاسم باشا للنقطة 39 في المركز الـ 12، بينما ارتقى قونيا سبور للنقطة 43 في المركز السادس.

ويتبقى جولة واحدة على نهاية الدوري التركي، سيلعب خلالها قاسم باشا أمام بشكتاش الذي ينافس على لقب الدوري.

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