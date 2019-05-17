البرازيل بدون مارسيلو ولوكاس في كوبا أمريكا وتيتي يضم داني ألفيش وكوتينيو

الجمعة، 17 مايو 2019 - 17:20

كتب : نادر عيد

كوتينيو

شهدت قائمة البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا 2019 مفاجآت عديدة بعدما قرر المدرب تيتي عدم الاعتماد على مارسيلو ولوكاس مورا وفابينيو وويليان واستدعى فيليب كوتينيو وداني ألفيش وديفيد نيريس.

وأعلن تيتي يوم الجمعة قائمة منتخب بلده والمكونة من 23 لاعبا سيسعون في أرضهم للفوز بالكأس للمرة التاسعة.

وتستعد البرازيل للبطولة، التي تنطلق على أرضها في 14 يونيو، بمواجهتين وديتين أمام قطر وهندوراس في 5 و9 يونيو على الترتيب.

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وجاءت القائمة التي اختارها تيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - إديرسون (مانشستر سيتي) - كاسيو (كورينثيانز)

الدفاع: داني ألفيش (باريس سان جيرمان) - فاجنر (كورنثيانز) - فيليبي لويس (أتليتكو مدريد) - أليكس ساندرو (يوفنتوس) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) - ماركينوس (باريس سان جيرمان) - ميراندا (إنتر ميلان) - إدير ميليتاو (بورتو)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) - فرناندينيو (مانشستر سيتي) - آلان (نابولي) - لوكاس باكيتا (ميلان) - كوتينيو (برشلونة) - آرثر (برشلونة)

الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان) - ريتشارلسون (إيفرتون) - روبرتو فيرمينو (ليفربول) - جابريل جيسوس (مانشستر سيتي) - ديفيد نيريس (أياكس) - إيفرتون (جريميو)

ورغم تألق مورا مع توتنام وفابينيو مع ليفربول إلا أن تيتي فضل عدم استدعائهما للقائمة، واختار أيضا المدرب البالغ عمره 57 عاما عدم ضم المخضرم مارسيلو لاعب ريال مدريد.

ولن يخوض ويليان لاعب تشيلسي النسخة رقم 46 من البطولة الخاصة بمنتخبات أمريكا الجنوبية، وكذلك دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس.

ورغم تذبذب مستوى كوتينيو مع برشلونة إلا أن تيتي يثق في قدراته، ويعول كثيرا على إمكانات نيريس الذي قدم أداء رائعا مع أياكس في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا.

وتفتتح البرازيل مبارياتها في البطولة أمام بوليفيا في 14 يونيو ثم تواجه فنزويلا ثم بيرو في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي وقطر بطلة آسيا بينما تلعب اليابان في المجموعة الثالثة مع أوروجواي وإكوادور وتشيلي.

وتحمل تشيلي لقب البطولة حين توجت بالنسخة الأخيرة التي أقيمت بأمريكا في 2016.

وأوروجواي صاحبة الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة (15) تليها الأرجنتين (14) ثم البرازيل (8).

وحققت البرازيل اللقب لآخر مرة في 2007 حين هزمت الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في فنزويلا.

وتستضيف البرازيل البطولة لأول مرة منذ 30 عاما، في 1989 توجت في أرضها باللقب بعد تصدرها للمجموعة النهائية على حساب أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

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