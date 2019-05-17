يوسف: تبديلات لاسارتي دائما هجومية.. وهذه مكاسبنا من لقاء إنبي

الجمعة، 17 مايو 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

مروان محسن - وليد سليمان - رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي إن الجهاز الفني يميل دائما للهجوم وحسم المباريات في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري.

وصرح يوسف عبر قناة ناديه "حققنا الهدف من مباراة إنبي، لعبنا بكثافة هجومية وتفوقنا في الاستحواذ وأهدرنا عدة فرص، وكذلك المنافس خلق بعض الفرص".

وأضاف "الفوز بهدفين أفضل من الفوز 1-0، تبديلاتنا دائما هجومية ليكون إنبي رد فعل لنا، لذا دفعنا بكل من وليد سليمان وجيرالدو ومروان محسن في الشوط الثاني".

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وأشار إلى أن "الفوز على إنبي خطوة تضاف وثلاث نقاط ثمينة ونفكر حاليا في مباراة الإسماعيلي يوم 22 ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وشدد مدرب الأهلي "الفترة الحالية لا تتحمل فقدان النقاط، مواجهة الإسماعيلي مهمة وندرس المنافس ونراجع الإصابات والغيابات".

وأتم محمد يوسف "لعبنا مباراة جيدة جدا، ومروان محسن سجل بعد غياب وكذلك من الإيجابيات الهدف الذي سجله حسين الشحات ومشاركة وليد سليمان في معدل أكبر".

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