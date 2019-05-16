حسين الشحات يكتب رقما رائعا لنفسه مع الأهلي بهدفه في إنبي

الخميس، 16 مايو 2019 - 22:26

كتب : رامي جمال

حسين الشحات - الأهلي - إنبي

3 دقائق و13 ثانية هي كل المدة التي احتاجها حسين الشحات لتسجيل هدفا مبكرا للأهلي في شباك إنبي.

ويواجه الأهلي منافسه إنبي اليوم الخميس في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري.

وأرسل أحمد فتحي تمريرة طولية تسلمها الشحات وسدد بيمناه من بين قدمي حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي.

أخبار متعلقة

ما هو المدرج الطائر في مباريات كأس أمم إفريقيا.. وأين يتواجد قوائم أمم إفريقيا - مدافع ليون وفوافي على رأس "أغلبية فرنسية" باختيارات مدغشقر تشكيل الأهلي - الأحمر بلا أي تغييرات أمام إنبي للمباراة الثالثة تواليا

وأصبح ذلك الهدف هو الأسرع للأهلي في الموسم الجاري في الدوري.

أما ثاني أسرع هدف في الدوري خلال الموسم الجاري للأهلي فسجله الشحات نفسه وكان في شباك مصر المقاصة بعد 3 دقائق و35 ثانية.

ويليهم في المركز الثالث هدف وليد أزارو ضد النجوم في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 7 و47 ثانية يأتي هدف أحمد الشيخ في شباك بتروجيت كرابع أسرع هدف للأهلي في الدوري في الموسم الحالي.

أما خامس أسرع هدف فسجله جونيور أجايي في شباك بتروجيت أيضا وكان في الدقيقة السابعة و57 ثانية.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد

بعد "مطالبات إلغاء الهبوط".. اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي

حكايات في رمضان – تاريبو وست.. "استعملت السحر للعب المباريات"

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه

حسين الشحات الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

القائمة الأولية – مدربه السابق لـ في الجول: أحمد علي يجب أن يكون أساسيا.. الاختيارات منطقية 2 دقيقة | منتخب مصر
رمضان صبحي: كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر في كأس الأمم 8 دقيقة | منتخب مصر
السقا لـ في الجول: أجيري غير مدرك لضغوطات البطولة.. واستبعاد رمضان يدمره 9 دقيقة | مصر
أولى الصفقات تقترب؟ سكاي: يونايتد توصل لاتفاق مع جناح سوانزي 29 دقيقة | أوروبا
تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة لـ الأهلي في الرياضات الأخرى 45 دقيقة | رياضات أخرى
قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح 58 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك