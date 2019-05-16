حسين الشحات يكتب رقما رائعا لنفسه مع الأهلي بهدفه في إنبي

3 دقائق و13 ثانية هي كل المدة التي احتاجها حسين الشحات لتسجيل هدفا مبكرا للأهلي في شباك إنبي.

ويواجه الأهلي منافسه إنبي اليوم الخميس في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 30 من الدوري.

وأرسل أحمد فتحي تمريرة طولية تسلمها الشحات وسدد بيمناه من بين قدمي حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي.

وأصبح ذلك الهدف هو الأسرع للأهلي في الموسم الجاري في الدوري.

أما ثاني أسرع هدف في الدوري خلال الموسم الجاري للأهلي فسجله الشحات نفسه وكان في شباك مصر المقاصة بعد 3 دقائق و35 ثانية.

ويليهم في المركز الثالث هدف وليد أزارو ضد النجوم في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 7 و47 ثانية يأتي هدف أحمد الشيخ في شباك بتروجيت كرابع أسرع هدف للأهلي في الدوري في الموسم الحالي.

أما خامس أسرع هدف فسجله جونيور أجايي في شباك بتروجيت أيضا وكان في الدقيقة السابعة و57 ثانية.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد

بعد "مطالبات إلغاء الهبوط".. اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي

حكايات في رمضان – تاريبو وست.. "استعملت السحر للعب المباريات"

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه