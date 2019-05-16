تشكيل الأهلي - الأحمر بلا أي تغييرات أمام إنبي للمباراة الثالثة تواليا

أعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق أمام إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 30 بالدوري الممتاز.

وحافظ لاسارتي على تشكيله دون أي تغييرات للمباراة الثالثة على التوالي بعد مواجهتي النجوم وسموحة إذ يبدأ الشحات بشكل أساسي ويقود وليد أزارو الهجوم.

وجاء تشكيل المارد الأحمر كالآتي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو

دكة البدلاء: شريف إكرامي - محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عاشور - وليد سليمان - جيرالدو - مروان محسن

واستبعد من القائمة الثنائي أحمد طارق حارس المرمى وهشام محمد لاعب الوسط.

الأهلي يدخل المباراة متصدرا للدوري بـ70 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والزمالك. الأحمر لعب 30 مباراة، بيراميدز لعب 32، والزمالك 29 مباراة.

أما إنبي ففي دائرة الخطر حيث يملك 36 نقطة في المركز العاشر، ولكنه على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الـ16 المؤدي للدرجة الثانية، بتروجت.

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