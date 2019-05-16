خاص خبر في الجول – حازم إمام يسافر مع الزمالك إلى المغرب

الخميس، 16 مايو 2019 - 20:51

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - سموحة - حازم إمام

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس على استدعاء حازم إمام لقائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لملاقاة نهضة بركان المغربي.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر في الجهاز الفني أن قرار جروس باستدعاء حازم جاء بعد التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن استبعاد الظهير الأيمن للزمالك من لقاء الداخلية الأخير جاء بعد تشاور بين جروس ومعاونيه حيث طلبوا منه عدم ضمه بسبب عدم جاهزيته لخوض المباراة بشكل كامل.

أخبار متعلقة

خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي معروف حكما لكلاسيكو تونس بين الترجي والنجم‎

وعاد حازم إمام من الإصابة التي ألمت به إلى التدرب قبل لقاء الداخلية بيومين فقط ما جعله لا يشارك في اللقاء.

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

اقرأ أيضا

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

خمسة لاعبين من الحرس القديم للزمالك يخوضون النهائي القاري الثاني

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لن ننظر لطلبات إلغاء الهبوط

تيجانا يوجه رسالة لجمهور الزمالك عبر في الجول: اطمئنوا.. عمر صلاح لديه إمكانيات كبيرة وثقة

بيان رسمي - مانشستر سيتي واثق من موقفه بعد تحويله لرقابة يويفا المالية

الزمالك حازم إمام

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاسارتي يستشهد بـ بنزيمة للحديث عن أزارو ويُصرح: مواجهة الزمالك بعد أمم إفريقيا؟ لن أتحدث عن فرضيات 5 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟ 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: لاسارتي يفضل عدم تأجيل مواجهة الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: نواجه ما حدث لمانشستر سيتي وليفربول 5 ساعة | الدوري المصري
علي ماهر مبررا الخسارة أمام الأهلي: أهدرنا فعوقبنا 5 ساعة | الدوري المصري
يوسف: تبديلات لاسارتي دائما هجومية.. وهذه مكاسبنا من لقاء إنبي 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 2 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

قد ينال إعجابك