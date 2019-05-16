استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس على استدعاء حازم إمام لقائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لملاقاة نهضة بركان المغربي.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر في الجهاز الفني أن قرار جروس باستدعاء حازم جاء بعد التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن استبعاد الظهير الأيمن للزمالك من لقاء الداخلية الأخير جاء بعد تشاور بين جروس ومعاونيه حيث طلبوا منه عدم ضمه بسبب عدم جاهزيته لخوض المباراة بشكل كامل.

وعاد حازم إمام من الإصابة التي ألمت به إلى التدرب قبل لقاء الداخلية بيومين فقط ما جعله لا يشارك في اللقاء.

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

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