قال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري إن مجلس إدارة الجبلاية لن ينظر لأي طلبات تخص إلغاء الهبوط.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـFilGoal.com: "سمعنا إن بعض الأندية تريد إلغاء الهبوط هذا الموسم، لكن حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر".

وأضاف "لا نريد استباق الأحداث، لكن هذا الكلام غير لائق وغير منطقي، لن ننظر لأي طلبات بشأن إلغاء الهبوط".

وأكمل "إلغاء الهبوط يعني عودة الكرة المصرية للخلف سنوات طويلة، وسيتسبب في ارتباك لمستقبل كرة القدم في مصر".

وأتم المصدر "هناك لائحة بدأنا بها الموسم، وبهذه اللائحة سننهي الموسم".

مع اقتراب المسابقة من نهايتها، بدأت بعض الفرق المتنافسة على البقاء في اتخاذ خطوات جديدة لتفادي الهبوط، وآخرها مشروع مذكرة رسمية لطلب إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات لـFilGoal.com: "رئيس أحد الأندية جمع توقيعات الأندية لتقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط".

وأضاف "لقد وقعنا بدورنا على المذكرة. لقد وقعنا بداية الموسم على شروط المسابقة، لكننا وقعنا على وجود تحكيم عادل، وهذا لم يحدث".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن هناك ثمانية أندية تتواصل بالفعل لتقديم الطلب إلى اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط، وبعض تلك الأندية وقعت بالفعل على المذكرة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأندية الثمانية هي (سموحة، والاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، وإنبي، وبتروجت، والنجوم).

وكشف رئيس أحد الأندية الموقعة على المذكرة - والذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات لـFilGoal.com الأسباب التي تحججت بها الأندية في شكواها.

وجاءت الأسباب كالتالي على لسان رئيس النادي:

أولا: عدم انتظام المسابقة

بمعنى أن هناك أندية تجلس شهرا دون خوض أي مباراة أحيانا، وهذا من الناحية الفنية يؤثر على اللاعبين.

ثانيا: اختلال ميزان العدالة

بمعني أن هناك أندية حكم لها حكام أوروبيين أو عرب لأن لديهم قدرة مالية قوية لاستقدام حكام، وفي المقابل كانت بعض المباريات تدار بأربعة حكام فقط وبعض المباريات الأخرى تدار بستة حكام.

ثالثا: مجال للتفويت

لم تقم مباريات آخر ثلاث جولات في نفس التوقيت بالنسبة للفرق التي تتداخل نتائجها بسبب المنافسة على البقاء أو المقدمة، ما يفتح مجالا للتلاعب.

رابعا: قائمة الـ25 لاعبا

الاتحاد المصري لكرة القدم قرر في بداية الموسم أن تكون القائمة مكونة من 25 لاعبا، ثم رفع عدد اللاعبين إلى 30 لاعبا، وهذا ما لم يستفد منه سوى الأهلي والزمالك فقط، بالتالي ضعفت بعض الأندية وقوت أندية أخرى.

وأخيرا اختتم رئيس النادي الذي فضل عدم ذكر اسمه قائلا "سيتم تقديم المذكرة خلال يومين عن طريق فرج عامر رئيس نادي سموحة".

FilGoal.com

تواصل مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على خطوة الأندية، لكنه رفض الرد على الأمر مفضلا تركه إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة.

الدوري المصري يشهد تنافسا قويا هذا الموسم على البقاء وعلى القمة، إذ أن 10 أندية مازالت في المنافسة حتى الآن على المقعد الأخير الهابط للدرجة الثانية.

وهبط بالفعل فريقا الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الثانية رسميا، فيما يحتل بتروجت المركز الـ16 الذي يهبط صاحبه إلى المركز الثاني وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

بطولة الدوري المصري تتكون من 18 فريقا منذ 2015/2016 بعدما تم تقليص عدد الفرق تباعا من 22 فريقا إلى 18 فريقا.

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