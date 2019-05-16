وجه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ونجمه في عصر ذهبي للأبيض، رسالة لجمهور الفريق عبر FilGoal.com.

وقال يوسف "على جماهير الزمالك أن تطمئن على حراسة مرمى فريقها في مواجهة نهضة بركان حتى في ظل غياب محمود عبد الرحيم (جنش) وعماد السيد ، لأن الزمالك لديه حارس متميز اسمه عمر صلاح".

وأضاف يوسف: "عمر يمتلك إمكانيات كبيرة ونثق في قدراته وسيكون له دورا مهما في لقاء الذهاب" .

تابع نجم منتخب مصر الأسبق "عمر صلاح خاض من قبل مواجهة أمام الأهلي وكان عند حسن ثقة جماهير النادي، رغم أن خبراته وقتها كانت أقل مما هي عليه الآن ".

ويرى اسماعيل يوسف أن عمر صلاح لديه هدوء أعصاب وثقة بنفسه ستساعده في مهمته أمام نهضة بركان .

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة متوجهة إلى المغرب مساء يوم الخميس على متن طائرة خاصة ، استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة النهائي

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