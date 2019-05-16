معروف حكما لكلاسيكو تونس بين الترجي والنجم‎

الخميس، 16 مايو 2019 - 15:03

كتب : إسلام أحمد

محمد معروف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت رابطة البطولة المحترفة الأولى للدوري التونسي عن تولي الحكم المصري محمد معروف إدارة مواجهة النجم الساحلي أمام الترجي.

كلاسيكو تونس والمقرر إقامته السبت المقبل يجمع بين الترجي متصدر الترتيب أمام النجم الساحلي وصيفه ضمن مباريات الجولة 22.

ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 52 نقطة مقابل 43 نقطة للنجم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

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ويعاون معروف كل من جمال سمير ويوسف البساطي والحكم الرابع محمود وليد.

وسبق لمعروف أن أدار مباراة الإفريقي والنجم الساحلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الجولة الـ13 من الدوري التونسي، وأشهر خلالها 4 إنذارات.

وفي الدوري المصري أدار معروف 21 مباراة أشهر خلالها 84 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.

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