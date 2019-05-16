لابا كودجو يتحدث عن نهائي الكونفدرالية ووجهته المقبلة وسر التألق

يعتبر لابا كودجو مهاجم نهضة بركان أحد أبرز اللاعبين في الدوري المغربي وبطولة الكونفدرالية، وتحدث الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي (كاف) مع اللاعب قبل النهائي القاري.

كودجو لابا النادي : نهضة بركان نهضة بركان

ويستضيف نهضة بركان فريق الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وبالحديث عن تألقه قال كودجو: "العمل، لا شيء سوى العمل، لدينا مجموعة جيدة ونمر بشكل جيد".

وتابع "وأحصل على فرص التسجيل بفضل زملائي في الفريق الذين يمنحوني الكرات المناسبة، والشيء المهم بالنسبة لي هو الفريق وتأتي العروض الفردية بعد ذلك".

ويتصدر كودجو صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدفا كما أنه نجح في تسجيل 7 أهداف في بطولة الكونفدرالية.

وكان كودجو قد حصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجابوني عام 2016 وسجل مع فريقه 15 هدفا.

وبالحديث عن مباراة نهائي الكونفدرالية قال كودجو: "عندما نصل للمباراة النهائية فهذا بمثابة الفوز بالكأس، سلاحنا الأول هو الانسجام بعد ذلك لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد".

ونجح نهضة بركان في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة قارية.

وعن انتهاء تعاقده مع نهضة بركان ووجهته المقبلة أوضح كودجو "كما أقول عادة، أهم شيء بالنسبة لي هو مواصلة العمل وترك الله يقرر لي".

وشدد "أنا لاعب حاليا في نهضة البركان وفخور باللعب مع الفريق البرتقالي".

وأتم لابا كودجو تصريحاته بالحديث عن مثله الأعلى قائلا: "فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا السابق أتمنى أن أسير على خطاه".

اقرأ أيضا

خبر في الجول – سموحة ضمن 8 أندية يوقعون على مذكرة لإلغاء الهبوط.. وعامر حسين يرفض الرد

كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح

الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع مجلي وكودجا

خبر في الجول – الزمالك يحل مشكلة النقاز واللاعب يغادر قسم زايد

مدرب بركان لـ في الجول: لا يوجد نهائي سهل.. وسنحاول تقديم لقاء أمام الزمالك يجعل الإياب سهلا