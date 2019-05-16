مواعيد مباريات الخميس 16 مايو 2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد إنبي وجولة الحسم في السعودية

الخميس، 16 مايو 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - إنبي

يعود الأهلي مرة أخرى لخوض إحدى مبارياته المؤجلة في الدوري المصري عندما يلتقي أمام إنبي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2019 والقنوات الناقلة لها.

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وفي تمام العاشرة مساء يلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت وتذاع على قناة أون سبورت.

ومن مصر إلى السعودية وجولة الحسم للدوري السعودي للمحترفين.

حيث تقام كل مباريات الجولة الأخيرة للدوري السعودي في توقيت واحد وهو التاسعة والنصف وتذاع المباريات عبر قنوات الرياضية السعودية.

ولا تزال المنافسة مشتعلة على لقب الدوري السعودي بين فريقي النصر والهلال.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

ويلعب النصر ضد الباطن بينما يلتقي الهلال ضد الشباب.

تعرف على مواعيد جميع مباريات يوم الخميس من هنا

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