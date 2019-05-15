رسميا - الإعلان عن جميع أسعار تذاكر ومواعيد مباريات الدور الأول لأمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة المقامة في مصر عن أسعار تذاكر جميع مباريات الدور الأول وأيضا مواعيد المواجهات.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية لعام 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى وللمرة الأولى أيضا التي تقام البطولة في الصيف بدلا من الشتاء.

وتلعب البطولة في 6 ملاعب وهم القاهرة والدفاع الجوي والإسكندرية والسويس والإسماعيلية والسلام.

وجات أسعار تذاكر جميع مباريات الدور الأول ومواعيدها كالآتي:

المجموعة الأولى - استاد القاهرة

21 يونيو 2019

مصر × زيمبابوي

المقصورة: 2500 جنيه

درجة أولى يمين: 800 جنيه

درجة أولى: 600 جنيه

درجة أولى علوي: 500 جنيه

درجة ثانية: 400 جنيه

درجة ثالثة: 150 جنيه

****

22 يونيو 2019

الكونغو الديمقراطية × أوغندا

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى يمين: 300 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة أولى علوي: 200 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

****

26 يونيو 2019 - مباراتين

أوغندا × زيمبابوي

مصر × الكونغو الديقراطية

المقصورة: 2500 جنيه

درجة أولى يمين: 800 جنيه

درجة أولى: 600 جنيه

درجة أولى علوي: 500 جنيه

درجة ثانية: 400 جنيه

درجة ثالثة: 150 جنيه

****

30 يونيو 2019

أوغندا × مصر

المقصورة: 2500 جنيه

درجة أولى يمين: 800 جنيه

درجة أولى: 600 جنيه

درجة أولى علوي: 500 جنيه

درجة ثانية: 400 جنيه

درجة ثالثة: 150 جنيه

****

المجموعة الثانية - استاد الإسكندرية

22 يونيو 2019 مباراتين

نيجيريا × بوروندي

غينيا × مدغشقر

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

المدرج الطائر: 50 جنيه

(المدرج الطائر هو المدرج الإضافي في الاستاد الذي يقع عن نفس خط الدرجة الأولى والمقصورة، وهو في أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين ويعتبر الدرجة الرابعة في الاستاد)

****

26 يونيو 2019

نيجيريا × غينيا

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

المدرج الطائر: 30 جنيه

****

27 يوينو 2019

مدغشقر × بوروندي

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

المدرج الطائر: 30 جنيه

****

30 يونيو 2019

مدغشقر × نيجيريا

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

المدرج الطائر: 30 جنيه

****

المجموعة الثالثة - استاد الدفاع الجوي

23 يونيو 2019 – مباراتين

السنغال × تنزانيا

الجزائر × كينيا

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

27 يونيو 2019 – مباراتين

السنغال × الجزائر

كينيا × تنزانيا

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

30 يونيو 2019

الكونغو الديمقراطية × زيمبابوي (من المجموعة الأولى)

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

****

1 يوليو 2019

كينيا × السنغال

ناميبيا × كوت ديفوار

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

المجموعة الرابعة - استاد السلام

23 يونيو 2019

المغرب × ناميبيا

المقصورة: 500 جنيه

الدرجة الأولى: 250 جنيه

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الثالثة: 50 جنيه

****

24 يونيو 2019

كوت ديفوار × جنوب إفريقيا

المقصورة: 500 جنيه

الدرجة الأولى: 250 جنيه

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الثالثة: 50 جنيه

****

28 يونيو 2019 – مباراتين

المغرب × كوت ديفوار

جنوب إفريقيا × ناميبيا

المقصورة: 1500 جنيه

الدرجة الأولى: 500 جنيه

الدرجة الثانية: 300 جنيه

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

****

30 يونيو 2019

غينيا × بوروندي (من المجموعة الثانية)

المقصورة: 500 جنيه

الدرجة الأولى: 250 جنيه

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الثالثة: 50 جنيه

****

1 يوليو 2019 - مباراتين

جنوب إفريقيا × المغرب

تنزانيا × الجزائر

المقصورة: 1500 جنيه

الدرجة الأولى: 500 جنيه

الدرجة الثانية: 300 جنيه

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

****

المجموعة الخامسة - استاد السويس الجديد

24 يونيو 2019 - مباراتين

تونس × أنجولا

مالي × موريتانيا

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

28 يونيو 2019

تونس مالي

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

****

29 يونيو 2019

موريتانيا × أنجولا

المقصورة: 500 جنيه

درجة أولى: 250 جنيه

درجة ثانية: 100 جنيه

درجة ثالثة: 50 جنيه

****

2 يوليو 2019 - مباراتين

موريتانيا × تونس

غينيا بيساو × غانا (من المجموعة الخامسة)

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

المجموعة السادسة - استاد الإسماعيلية

25 يونيو 2019 – مباراتين

الكاميرون × غينيا بيساو

غانا × بنين

****

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

29 يونيو 2019 - مباراتين

الكاميرون × غانا

بنين × غينيا بيساو

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

****

2 يوليو 2019

بنين × الكاميرون

أنجولا × مالي (من المجموعة الخامسة)

المقصورة: 1500 جنيه

درجة أولى: 500 جنيه

درجة ثانية: 300 جنيه

درجة ثالثة: 100 جنيه

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – الزمالك يحل مشكلة النقاز واللاعب يغادر قسم زايد

بالفيديو - اختفت الجواسيس وجاء يوم انتصار لامبارد

الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع مجلي وكودجا

مدرب بركان لـ في الجول: لا يوجد نهائي سهل.. وسنحاول تقديم لقاء أمام الزمالك يجعل الإياب سهلا

مران الزمالك - انتظام جنش وأحداد.. تواجد عماد السيد ورسائل تحفيزية من جروس