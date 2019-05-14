تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي "الأول بجدارة"

لم يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مستويات تضاهي مستواه المدهش الموسم الماضي، لكنه أثبت أن الأقاويل التي وصفته بأنه لاعب الموسم الواحد مجرد هراء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار مؤخرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي توجته كهداف للمسابقة للموسم الثاني على التوالي، رغم مشاركة ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج في الجائزة.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي، رغم فترة الجفاف التي استمرت نحو شهرين.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم.

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (22 هدفا)

1- بيير إيمريك أوباميانج (22 هدفا)

1- ساديو ماني (22 هدفا)

4- سيرجيو أجويرو (21 هدفا)

5- جيمي فاردي (18 هدفا)

6- هاري كين (17 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- إيدن هازارد (15 هدفا)

2- ريان فريزر (12 هدفا)

3- ترينت ألكسندر أرنولد (12 هدفا)

3- كريستيان إريكسن (12 هدفا)

10- محمد صلاح (8 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (64 تسديدة)

2- بول بوجبا (50 تسديدة)

3- ألكسندر ميتروفيتش (48 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (137 تسديدة)

2- ألكسندر ميتروفيتش (131 تسديدة)

3- سيرجيو أجويرو (118 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

نجم منتخب مصر ضمن 29 لاعبا شاركوا في كل المباريات.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- 12 لاعبا فقط هم من شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ38.

23- صلاح لعب 3256 دقيقة.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم بلغ 26 هدفا، 22 في الدوري الإنجليزي و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ويمكنه زيادة هذا الرصيد حين يشارك في نهائي دوري الأبطال ضد توتنام مطلع الشهر المقبل.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل لـ ليفربول من وجهة نظرك أمام توتنام من هنا

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