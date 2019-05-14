وضع القدر عمر صلاح صاحب الـ21 عاما في الاختبار الأصعب، الحارس الثالث سيصبح الحارس الأول في ملعب بركان البلدي، ضد نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي يسعى فيه الزمالك لتمهيد طريقه لكأس إفريقية غابت عن الأبيض منذ 2002.

محمود عبد الرحيم "جنش" موقوف للطرد ضد النجم الساحلي، عماد السيد تعرض لإصابة قوية ضد الداخلية، والآن عمر صلاح وحده أمام فوهة البركان، ولكن بحسب مدربيه السابقين في الزمالك، فإن صلاح لا يهاب هذا الموقف.

FilGoal.com تحدث مع مدربي عمر صلاح عبر مراحل الناشئين والفريق الأول ليجلب لكم حكايته كاملة..

تامر وحيد، مدرب حراس مرمى فريق مواليد 2001 الحالي، هو أول مدرب تدرب معه عمر صلاح منذ أن نجح في اختبارات الانضمام للفريق.

ويروي وحيد: "في عام 2006، كان والدي وحيد مراد مدربا في قطاع الناشئين إبان فترة رئاسة محمود سعد له. والدي ذهب للمنصورية حيث كانت تجرى اختبارات، وتلقيت اتصالا يبلغني بوجود حارس واعد سيكون مستقبل الزمالك".

وأضاف "في اليوم التالي ذهبت لمقر الاختبار وأخذت معي استمارات الانضمام للزمالك، وكان معي منتصر الرملاوي إداري الفريق الأول، ومنير كمال المشرف على قطاع الناشئين وحينها رأيت عمر صلاح على أرض الواقع. على الفور قمنا بملئ الاستمارات وضمه للفريق".

تامر وحيد يملك صورا عديدة تروي مسيرة صلاح، الأولى في أول موسم له مع الزمالك في 2006. في هذا الوقت فاز الزمالك بدوري منطقة الجيزة وكذلك بطولة نادي الصيد بالتغلب على الأهلي في النهائي. عمر صلاح كان الحارس الأساسي وحصد لقب أفضل حارس في البطولتين.

وهذه الصورة عندما كان بعمر الـ15 عاما حارسا لمرمى مرحلته السنية في دوري الجمهورية.

وهذه صورة تتويجه بدورة نادي الصيد..

آخر صورة لها ذكرى رائعة بالنسبة لعمر، وهي أنه بعمر الـ16، قام وحيد بترشيحه لأيمن طاهر الذي قرر تصعيده للفريق الأول.

يتم وحيد حديثه عن عمر صلاح: "لديه شخصية قوية جدا، تم تأسيسه ليصبح مستقبل حراسة المرمى للفريق. لا يخاف من المباريات الكبرى ولا أظن أنه نزل خائفا في أي مباراة. يعامل كل المباريات كمباريات كؤوس".

FilGoal.com انتقل للحديث مع أيمن طاهر الذي دربه مع الفريق الأول والذي قال: "أثناء عملي بالفريق الأول، كنت دائما أتواجد بملاعب الناشئين لمتابعة الحراس".

وأضاف "عندما كان يبلغ عمر من العمر 16 عاما، تابعته وشاهدته في التدريبات والمباريات وأعجبت به كثيرا. أكثر شيء جعل لدي إصرار على ضمه هي شخصيته قبل إمكانياته العالية بالتأكيد".

وشدد "على الفور قررت تصعيده عندما كنت ضمن جهاز أحمد حسام (ميدو)، في هذا الوقت لم يقم محمد أبو جبل بتمديد تعاقده وانتقل لسموحة، وأصبح عمر صلاح الحارس الثالث بعد أحمد الشناوي وجنش، وقمت بقيده إفريقيا".

ويشرح طاهر "لدى عمر إمكانيات عالية، هو مستقبل حراسة المرمى في مصر، أتوقع له أن يكون حارس مصر الأول في المستقبل".

وأكمل "نصائحي دائما له هو ومحمود عبد المنصف حارس الناشئين هو التدرب بجدية وانتظار الفرصة، هذا الأمر حدث مع عمر في مباراتي طلائع الجيش في الكأس منذ عامين ومباراة الأهلي في الدوري، والإسماعيلي بالكأس الموسم الماضي، وفي كل تلك المباريات كان ممتازا".

وشدد "عمر لديه شخصية قوية في الملعب، هو من الحراس (الباردين) وهذه الميزة لا تتواجد في كثير من الحراس، يذكرني بعبد الواحد السيد في هذا الأمر، خاصة أنه يجيد اللعب تحت الضغط الجماهيري".

وأكد "مباراة بركان ستكون نقطة التحول لعمر صلاح، هذه طبيعة حراس الزمالك، دائما على قدر المسؤولية. نفس الأمر حدث لجنش في مباراة شبيبة بجاية في دوري الأبطال عام 2016 عندما شارك بديلا للشناوي المصاب وكانت نقطة تحول في مسيرته".

وعن مباراة الداخلية قال: "عمر شارك لدقائق قليلة، لا يمكن الحكم عليه فيهم. عماد السيد ظهر بشكل رائع ودخل الأجواء سريعا رغم الابتعاد عن المشاركة، وهذا نفس ما سيحدث مع عمر".

وأتم "طلبت منه إغلاق هاتفه، ومشاهدة مباريات بركان لمعرفة طرق تهديدهم للمرمى، وأكدت له على ثقتي فيه".

حسني مسعد مدرب حراس مرمى فريق 2003، والذي درب عمر في مراحل الناشئين في المواسم الثلاثة السابقة بجانب تدربه مع الفريق الأول يحكي عن شخصية الحارس الواحد: "داخل الملعب، هو قيادي ومحبوب ولديه ثبات انفعالي كبير في المباريات الكبرى".

وأضاف "أما فنيا، فلديه إمكانيات عالية خاصة في الكرات العرضية والتغطية خلف المدافعين، ولكن ميزته الكبرى هي أنه يلعب بقدمه بشكل رائع، سواء في الكرات الثابتة في وسط ملعب الزمالك أو الـ(إيد ورجل)، لديه دقة كبيرة في هذا الأمر".

وأتم "تحدثت مع عمر، وأكد لي أنه غير قلق من مباراة بركان وأنه سيبذل كل الجهد للحفاظ على شباك الزمالك نظيفة".

أما المدير الفني الحالي لفريق مواليد 1997 سيد حنفي فيقول: "عمر صلاح دائما ما يصنع الفارق. شارك معنا في المباريات الكبرى هذا الموسم مثل الفوز على الأهلي 3-0، وكان له تصديات مؤثرة".

وشدد "دائما ما يمنحني وجوده أريحية، هو هادئ لأقصى درجة وتركيزه دائما في الملعب".

وأتم "لديه إمكانيات لاعب كرة من حيث الخروج المناسب والتغطية وبناء الهجمات".

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