مانشستر سيتي يرد على تقرير نيويورك تايمز ببيان رسمي‎

رد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على إدعاءات جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن استبعاد بطل الدوري الإنجليزي في آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا الموسم بعد المقبل.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يحقق في السجلات المالية لـ مانشستر سيتي منذ عدة أشهر، وأن أعضاء اللجنة التقوا في مدينة نيون السويسرية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتهم.

وأضافت الصحيفة أنه ليس واضحا حتى اللحظة إن كان الاستبعاد الأوروبي سيطبَق بداية من الموسم المقبل، أم من موسم 2020\2021.

وجاء بيان بطل الدوري الإنجليزي عقب موقعه الرسمي "يتعاون نادي مانشستر سيتي تعاونا تاما بحسن نية مع التحقيق المستمر من غرفة التحقيق عند القيام بذلك، يعتمد النادي على استقلالية والتزامه بالإجراءات القانونية الواجبة، وبشأن التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 7 مارس بأنه لن يدلي بأي تعليق إضافي على المسألة أثناء استمرار التحقيق".

وأردف "لذلك فإن تقرير نيويورك تايمز الذي يشير إلى أن أشخاص على دراية بالقضية يثير قلقا بالغا، الآثار المترتبة على ذلك هي إما أن نية مانشستر سيتي الجيدة في غرفة التحقيق في غير محله يتم تمثيلها بطريقة خاطئة من قبل أفراد عازمين على الإضرار بسمعة النادي ومصالحة التجارية أو كلاهما".

وأتم البيان " الحسابات المنشورة في مانشستر سيتي ممتلئة وكاملة ومسجلة بسجل قانوني وتنظيمي، اتهام المخالفات المالية غير صحيح تماما، وتم تقديم دليل شامل على هذه الحقيقة إلى غرفة التحقيق".

فمع انطلاق تصفيات الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى خوض سباق مع الزمن لإصدار قرار العقوبة، حتى يمتلك سيتي الوقت الكافي للاستئناف على العقوبة للمحكمة الرياضية.

وكان ميلان الإيطالي قد تعرض للاستبعاد من الدوري الأوروبي الصيف الماضي قبل أن يتم قبول استئنافه من المحكمة الرياضية بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

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