نيويورك تايمز: مانشستر سيتي قد يُستبعَد من دوري أبطال أوروبا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تحقيق جارٍ في مراحله الأخيرة بين أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد يؤدي إلى إيقاف مانشستر سيتي أوروبيا.

سيتي الذي توج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع محتدم مع ليفربول.

لكن فريق المدرب بيب جوارديولا قد يتلقى صدمة قوية وفقا للصحيفة الأمريكية العريقة، بسبب تحقيق يخص مخالفته لقانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يحقق في السجلات المالية لـ مانشستر سيتي منذ عدة أشهر، وأن أعضاء اللجنة التقوا في مدينة نيون السويسرية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتهم.

يفس ليترم قائد اللجنة سيكون له القول الأخير في إمكانية تحويل الحالة إلى غرفة قضائية منفصلة، إذ من المتوقع أن تطالب اللجنة حينها بإيقاف أوروبي لمدة عام يوقَع على مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أنه ليس واضحا حتى اللحظة إن كان الاستبعاد الأوروبي سيطبَق بداية من الموسم المقبل، أم من موسم 2020\2021.

فمع انطلاق تصفيات الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى خوض سباق مع الزمن لإصدار قرار العقوبة، حتى يمتلك سيتي الوقت الكافي للاستئناف على العقوبة للمحكمة الرياضية.

اختر تشكيل مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد

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