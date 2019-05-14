قوائم أمم إفريقيا - زميل رمضان السابق يقود هجوم بوروندي.. 5 لاعبين من دوريات عربية

أعلن المدير الفني الوطني أوليفيير نيونجو القائمة الأولية لمنتخب بوروندي تضم 28 اسما للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر التي تشارك للمرة الأولى في تاريخها.

ويقود مهاجم ستوك سيتي ساديو بيراهينو قائمة المنتخب المُلقب بالـ "سنونو" والذي تزامل مع لاعب الأهلي الحالي رمضان صبحي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

وانضم كامسوبا ألفيس لاعب ملبورن فيكتوري الأسترالي لأول مرة لقائمة منتخب بلاده بعدما رفض سابقا في مارس الماضي كونه يحمل الجنسية الإسترالية.

وتخوض بوروندي مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

وتتفتح بوروندي مشوارها في الثاني والعشرين من يونيو بلقب نيجيريا، ثم مدغشقر في السادس والعشرين وكلاهما على ستاد الإسكندرية، وتختتم المواجهات بلقاء غينيا في الثلاثين من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالآتي..

حراسة المرمى: جوناثان ناهيمانا (باتا البوروندي) – جاستن ناديكومانا (سوفاباكا الكيني) – أرزاكا ماكارثر (سوفاباكا الكيني) أونسيمي روكوندو (لو ماسيجر نجوزي البوروندي).

الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوف نودوواروجيرا (يونياو دا ماديرا البرتغالي) – عبد الكريم نازيجايمانا (فايبرز الأوغندي) – ليون هيريرمينا (كيجالي الرواندي) – فريدريك ناسيبيمفا (تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجادو (كيجالي الرواندي) – ديفيد ناسيبمفا (موروكا الرواندي) – جايل دوهايندفاي (موروكا الرواندي).

الوسط: ديلانس فيلتين أديلين – ليتا جويل بيمبو (رامسبوتم يونايتد الإنجليزي) – كوازيرا بييري (العروبة العُماني) – بيجيريمانا جايل (هيبرنيان الأسكتلندي) – نادايسشهيمي يوسف (أياجل نوار البوروندي)– ناهيمانا شاهسيري (المجزل السعودي) – سابوموكما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أماسي سيدريك (التعاون السعودي) - مصطفي فرانسيس (جور ماهيا الكيني).

الهجوم: محمد أماسي (بريدا الهولندي) – ساديو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبد الرازق فيستون (شبيية القبائل الجزائري) – مافونجو لوديت (نابسا ستارز الزامبي) – يماني سيلماني (العدالة السعودي) - كامسوبا ألفيس (ملبورن فيكتوري الأسترالي).

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