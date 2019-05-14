قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. بيليات وموهبة ليستر في اختيارات زيمبابوي الأولية لكأس الأمم

قد يشارك صاحب الـ20 عاما أدميرال مويسكوي موهبة ليستر سيتي الإنجليزي للمرة الثانية فقط دوليا حينما يواجه منتخب زيمبابوي نظيره المصري في افتتاح كأس الأمم الإفريقية يوم 21 يوليو المقبل.

المدرب الوطني صنداي تشيدزامبوا أعلن عن قائمة مبدئية لبطولة كأس كوسافا التي تنطلق في 25 مايو الجاري وتجمع منتخبات جنوب القارة، وكأس الأمم الإفريقية 2019.

زيمبابوي، أكثر من حمل لقب كأس كوسافا بـ6 مرات، تدخل كأس الأمم بقيادة النجم الأول، جناح كايزر تشيفس الجنوب إفريقي كاما بيليات.

وبجانب بيليات، يبرز جناح أندرلخت نولدج موسونا، ومارفيلوس ناكامبا لاعب وسط كلوب بروج، وتينداي داريكوا مدافع نوتينجام فورست، ونياشا موشيكوي لاعب داليان الصيني.

ولا تضم القائمة – التي تشمل 34 لاعبا – لاعبون ينشطون في الدوري المحلي سوى ريتشارد هاشيرو لاعب هيرينتالس، وليروي مافونجا وبايرون مادزوكيري لاعبا يادا ستارز، وجيمي دزينجال مدافع باور ديناموز، وتالبيرت شومبا حارس تشابونجو، ولاورنس مالانجا مدافع بلاتينوم.

أكبر خبير ضمن القائمة هو لاعب وسط جولدن أروز الجنوب إفريقي داني فيري، صاحب الـ29 عاما والـ38 مباراة دولية.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي – جنوب إفريقيا) – إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز – جنوب إفريقيا) – إلفيس تشيبيزيزي (باروكا – جنوب إفريقيا) – تالبيرت شومبا (تشابونجو – زيمبابوي)

الدفاع: دينيس داودا (لوساكا ديناموز – زامبيا) – لاورنس مالانجا (بلاتينوم – زيمبابوي) – جيمي دزينجال (باور ديناموز – زيمبابوي) – بايرون مادزوكيري (يادا ستارز – زيمبابوي) – أليك موديمو (كيفن درويدز – ويلز) – تينايدج هاديبي (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – ديفاين لونجا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك – جنوب إفريقيا) – تينداي داريكوا (نوتينجام فورست)

الوسط: داني فيري (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج – بلجيكا) – باتوليزي نكوبي (أمازولو – جنوب إفريقيا) – تافادزوا كوتينيو (عزام - تنزانيا) – أوفيدي كارورو (أمازولو – جنوب إفريقيا) – كاما بيليات (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – تافادزوا روسيكي (زاناكو الزامبي) – ريتشارد هاشيرو (هيرينتالز – زيمبابوي) – تالينت تشاوابيوا (أمازولو – جنوب إفريقيا) – ليروي مافونجا (يادا ستارز – زيمبابوي) – نولدج موسونا (أندرلخت – بلجيكا) – ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز – تنزانيا) – رودويل تشينيجيتري (باروكا – جنوب إفريقيا)

الهجوم: نياشا موشيكوي (داليان ييفانج – الصين) – إيفانز روسيكي (سوبر سبورت – جنوب إفريقيا) – والتر موسونا (بولوكواني سيتي – جنوب إفريقيا) – تينوتيندا كادويري (لو هافر – فرنسا) – نوكس موتيزوا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – أدميرال موسيكوي (ليستر سيتي – إنجلترا).

وتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات مصر مستضيف البطولة، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

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