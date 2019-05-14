كان شاهدا على هدف صلاح.. سكومينا حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا‎

يدير الحكم السلوفيني دامير سكومينا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تشهد مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنام وليفربول.

المباراة مقرر إقامتها في الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

الحكم الدولي منذ 2002 والبالغ 42 عاما سيخوض النهائي الأوروبي الثالث له بعدما أدار مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2017 بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أدار مواجهة السوبر الأوروبي 2012 بين تشيلسي الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسباني، وتواجد كحكم رابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألماني.

الحكم السلوفيني أدار 6 مباريات أوروبية الموسم الحالي، 4 في دوري الأبطال منها مواجهة ليفربول ونابولي الإيطالي والتي شهدت فوز الحمر وخطف بطاقة العبور لثمن النهائي بهدف وحيد سجله النجم المصري محمد صلاح.

وكذلك مباريات مانشستر سيتي وهوفنهايم، ذهاب ثمن النهائي بين ريال مدريد وأياكس، وريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان.

وفي الدوري الأوروبي أدار مواجهتي أرسنال وسبورتينج لشبونة، وكذلك تشيلسي أمام سلافيا براج.

وشهد الموسم الحالي إدارة سكومينا 22 مباراة في السعودية بين الدوري والكأس جاءت أهمها دربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

بشكل عام أدار سكومينا 46 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات، أشهر خلالها 162 بطاقة صفراء و9 بطاقات حمراء، واحتسب 22 ركلة جزاء.

ويعاون سكومينا كل من ياري بارابروتينك وروبرت فوكان كحكام مساعدين، والحكم الرابع أنطونيو ماتيو لاهوز، وحكم تقنية الفيديو داني ماكيللي.

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