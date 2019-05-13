كشف عماد السيد حارس مرمى الزمالك عن حالته بعد تعرضه للإصابة في اليد خلال مشاركته أمام الداخلية في الدوري المصري.

عماد السيد النادي : الزمالك الزمالك

وتعرض عماد السيد لإصابة عبارة عن خلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد خلال مباراة الداخلية والتي فاز بها الزمالك 2-1 في الجولة الـ32 للدوري المصري.

وقال عماد السيد لـFilGoal.com: "الجهاز الطبي وضع أسلاك معدنية داخل اليد لعلاج كسر الإصبع دون أي تدخل جراحي".

وأوضح حارس الزمالك "يوم الأربعاء المقبل سوف أخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفي إن كنت قادرا للظهور في نهائي الكونفدرالية والجلوس على مقاعد البدلاء أم عدم دخول قائمة المباراة".

ويضع حارس الزمالك يده في "جبيرة طبية" في الوقت الحالي على أن ينتذعها من يده يوم الأربعاء قبل الخضوع للفحوصات الطبية.

وخرج عماد السيد من مباراة الداخلية بعد إصابته وشارك بدلا منه الحارس الشاب عمر صلاح.

وشارك عماد السيد أمام الداخلية لتجهيزه لحراسة مرمى الزمالك ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية لغياب الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" عن المواجهة للإيقاف بعدما تعرض للطرد في لقاء النجم الساحلي التونسي في قبل النهائي.

وبذلك يحرس عرين الزمالك أمام نهضة بركان الحارس الشاب عمر صلاح، وفي انتظار تحديد موقف عماد السيد لمعرفة إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء ليكون الحارس الاحتياطي أو سيتم اختيار أحد اللاعبين.

الزمالك يواجه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب، على أن يخوض لقاء العودة في ملعب برج العرب يوم الأحد الذي يليه.

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