بالفيديو - نهضة بركان يستعد للزمالك بفوز ملحمي على الوداد متصدر الدوري المغربي

حقق نهضة بركان فوزا مثيرا على ضيفه الوداد البيضاوي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 28 من الدوري المغربي.

محمد فرحاني، وعمر النمساوي، وكودجو لابا سجلوا أهداف الفريق البركاني، فيما سجّل وليد الكرتي، وأشرف داري هدفي الوداد.

ليتجهز نهضة بركان بالشكل الأمثل لمواجهة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 19 مايو الجاري.

نهضة بركان رفع رصيده في الدوري المغربي إلى 37 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد الوداد عند 54 نقطة في الصدارة.

الوداد كان سيحيط لقب الدوري بذراعيه حال انتصاره، إذ كان الفوز كفيلا برفع الفارق مع مطارده الرجاء البيضاوي إلى 5 نقاط قبل جولتين على النهاية، مع مباراة مؤجلة للوداد الذي يخوض بدوره نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وليد الكرتي فاجأ أصحاب الأرض بهدف رأسي مبكر في الدقيقة الخامسة، أعطى الأسبقية للوداد.

التعادل لم يتأخر، فسجل محمد فرحاني في الدقيقة التاسعة لنهضة بركان، بعد تمريرة بينية رائعة من أمين الكاس.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 53 عندما انبرى المدفعجي عمر النمساوي لتنفيذ ركلة حرة مباشرة لـ نهضة بركان، والحظ حالفه هذه المرة عندما اصطدمت كرته بالحائط البشري للوداد، لتعرف طريقها نحو شباك الفريق القادم من الدار البيضاء.

لكن الوداد لم يستسلم، واندفع مدركا التعادل بواسطة أشرف داري بعد ارتباك كبير في دفاعات نهضة بركان، بالدقيقة 73.

وأخيرا اختتم التولوجوي كودجو لابا أهداف المباراة بهدف الفوز للفريق البركاني في الدقيقة 79، رافعا رصيده من الأهداف في البطولة المغربية هذا الموسم إلى 18 هدفا في 18 مباراة خاضها.

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