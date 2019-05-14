قوائم أمم إفريقيا – لاعب وسط توتنام يقود اختيارات كينيا الأولية ‎

أعلن الفرنسي سيباستيان مينيه المدير الفني لمنتخب كينيا القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة في مصر.

وتعود كينيا للمشاركة في المحفل الإفريقي الذي يبدأ من الحادي والعشرين من يونيو المقبل وحتى التاسع عشر من يوليو بعد غياب دام 15 عاما.

وضمت القائمة الأولية منتخب "نجوم هارامبي" 32 اسما سيتم تقليصها إلى 23 قبل أسبوعين من بداية البطولة.

وعاد أيوب تيمبي إلى القائمة مجددا بعدما غاب عن مباراة غانا في التصفيات المؤهلة للبطولة بسبب النادي حسبما أورد الموقع الرسمي للاتحاد الكيني.

وتسافر بعثة المنتخب الكيني إلى فرنسا لإقامة معسكر إعدادي في الفترة 31 مايو المقبل يستمر 19 يوما قبل السفر لمصر، لخوض مواجهات المجموعة الثالثة مع السنغال والجزائر وتنزانيا.

ويخوض نجوم هارامبي مباراتين وديتين أمام مدغشقر التي تشارك بدورها في المسابقة للمرة الأولى في السابع من يونيو ثم جامبيا في الخامس عشر من يونيو.

ويقود فيكتور وانياما لاعب وسط توتنام الإنجليزي المنتخب الكيني إلى جانب ميشيل أولينجا مهاجم كاشيوا ريسول الياباني فيما يغيب ماكدونالد ماريجا لاعب إنتر السابق والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2010 بعدما أصبح دون نادٍ عقب تجربته الأخيرة مع ريال أوفيدو الإسباني.

وجاءت قائمة المنتخب الكيني الأولية كالأتي:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني) – براين بواير (كاريوبانجي شاركس الكيني).

الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – براين مانديلا (مارتيزبورج يونايتد الجنوب إفريقي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني).

الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (لاس بالماس الإسباني) – أنطوني أكومو (زيسكو الزامبي)– دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – باول وير (تاريكالا اليوناني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) – كيلفتون موهيسو (أولمبيكو البرتغالي) – أوفيلا أوتشينج (براينتري تاون الإنجليزي) – أيوب تيمبي (بكين ريهيني الصيني).

الهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني)– مسعود جوما (النصر الليبي) – كريستوفر مامبا (أوسكارشامنس السويدي)– جون أفريي (سوفاباكا الكيني) – آلان وانجا (كاكاميجا الكيني) – وايفهون إيسوزا (ليوباردز الكيني).

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