منافس مصر - قائمة أولية تجريبية لأوغندا في غياب أونيانجو ووجود مهاجم النصر

أعلن سيباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا عن قائمته المبدئية لمعسكر الكناري في مدينة كامبالا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

أوغندا تدخل البطولة بقيادة المدرب الفرنسي السابق للإسماعيلي، وتتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر وزيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

وضمت القائمة 19 لاعبا سينضمون جميعا للمعسكر في منتجع كابريا في كامبالا استعدادا للإعلان عن القائمة المبدئية ثم النهائية للبطولة.

وشهدت قائمة ديسابر تواجد دانيل إسياجي لاعب النصر المصري بجانب حسن واساوا لاعب طلائع الجيش. وتواجد كذلك ألان كيامبادي لاعب كمبالا سيتي والذي شارك في 13 مباراة دولية حتى الآن.

وتواجد ضمن قائمة الكناري بيفيس موجابي مدافع يوفيل تاون الذي لعب مباراتين دوليتين للمنتخب الأوغندي، وكذلك تيموثي أواني صاحب الـ22 عاما ولاعب كمبالا الذي شارك 25 مباراة دولية.

ولم يتواجد دينيس أونيانجو حارس صنداونز الجنوب إفريقي وكذلك فاروق مايا لاعب جورشيا الكرواتي والثنائي المحترف في المغرب ميلتون كاريسا لاعب مولدية وجدة ومحمد شعبان لاعب الرجاء المغربي

وتواجه أوغندا نظيرتها الكونغو الديموقراطية في ثاني أيام البطولة يوم 22 من الشهر المقبل ضمن أولى جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى.

وجاءت القائمة المعلنة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الأوغندي لكرة القدم كالتالي:

حراسة المرمى: تشارلز لوكواجو (كمبالا) – جيمس أليتو (أورا إف سي)

الدفاع: بيفيس موجابي ( يوفيل تاون) – جاليوانجو ( إكسبريس أوغندا) – جودفري والوسيمبي – أواني (كمبالا سيتي) – هاليد لواليوا (فايبرز) – موجوزي مصطفى (برولاين)

الوسط: خالد أوتشو ( تشرشيل برازرز) – حسن واسوا – صدام جمعة (كمبالا) – تاديو لوانجا (فايبرز) – ألان أوكيلو (كمبالا) – موسيس وايسوا (فايبرز)

الهجوم: إيسياجي (النصر) – ألان كيامبادي (كمبالا) – جوما بالينيا (الشرطة الأوغندي) – باتريك كادو (كمبالا) – دان سيرونكوما (فايبرز)

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