"يا جمهور الزمالك اطمئن.. عمر صلاح يملك الثقة والإمكانيات"

بعث أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي برسالة طمأنة لجمهور الزمالك بشأن حارس مرمى الفريق عمر صلاح.

محمود عبد الرحيم "جنش" موقوف للطرد ضد النجم الساحلي، عماد السيد أصيب في مباراة الداخلية، ومن المنتظر أن يكون عمر صلاح حارسا وحيدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان يوم الأحد المقبل.

وقال عبد الكريم لإذاعة "أون سبورت": "عمر صلاح حارس واعد ويمتلك إمكانيات فنية رائعة، وهو من أبناء المنتخبات منذ أن كان ناشئا".

وأضاف "آخر مباراة خاضها مع المنتخب الأولمبي كانت ودية هولندا خلال معسكر الفراعنة الأخير في إسبانيا شهر مارس الماضي، وظهر خلالها بشكل متميز وقدم مستوى طيب للغاية".

وأردف "أهم ما يميز عمر صلاح هو ثقته في نفسه وفي قدراته ، جمهور الزمالك عليه أن يطمئن على مرمى فريقه في ذهاب النهائي الإفريقي رغم صعوبة المباراة".

وعن نصائحه للحارس الشاب ، أكد عبد الكريم أن عمر صلاح عليه أن يهدأ تماما ويبتعد عن أي ضغوطات ستُمارس عليه خلال الأيام المقبلة سواء من جماهير الزمالك أو عبر وسائل الإعلام ، موضحًا أنه لا بد وأن يركز بشكل كبير في التدريبات وأن يعمل مع مدربه على دراسة كيفية وصول مهاجمي فريق نهضة بركان لمرمى الخصم ، لا سيما في ظل تميز هذا الفريق في الكرات الثابتة وكذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وعن دخول الزمالك ذهاب النهائي القاري المرتقب بحارس وحيد قال عبد الكريم إن بديل عمر صلاح سواء كان عمر السعيد أو غيره من اللاعبين لابد وأن يتم تخصيص فقرة فنية له للتدرب على حراسة المرمى خلال الأيام المقبلة ، تحسبا لأي موقف طارئ كما حدث خلال مواجهة النجم الساحلي في إياب نصف النهائي.

وأضاف عبد الكريم أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضع ثقته في عمر صلاح خلال الفترة الأخيرة رغم ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع الزمالك هذا الموسم في ظل مشاركة جنش وعماد السيد ، وذلك بسبب القدرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل في ذهاب النهائي

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