صلاح بعد الفوز بجائزة هداف البريميرليج: نمتلك واحدة في المنزل.. وهذه أخرى جديدة

الأحد، 12 مايو 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

صلاح

"الآن نمتلك واحدة أخرى جديدة".. كان هذا تعليق محمد صلاح على فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

محمد صلاح نجح في الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، ولكن بالتساوي مع الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ونشر محمد صلاح صورته مع الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رفقة ابنته مكة ملعقا عليها: "نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل.. ولكن هذه واحدة أخرى جديدة".

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ليفربول أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الفائز باللقب.

بينما ينتظر ليفربول خوض أخر مباراة له في الموسم يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

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