صلاح بعد الفوز بجائزة هداف البريميرليج: نمتلك واحدة في المنزل.. وهذه أخرى جديدة

"الآن نمتلك واحدة أخرى جديدة".. كان هذا تعليق محمد صلاح على فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

محمد صلاح نجح في الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، ولكن بالتساوي مع الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ونشر محمد صلاح صورته مع الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رفقة ابنته مكة ملعقا عليها: "نعم أعرف أن لدينا واحدة في المنزل.. ولكن هذه واحدة أخرى جديدة".

“Yes, I know we have one at home. This is a new one” pic.twitter.com/9q8L7fSOgB — Mohamed Salah (@MoSalah) May 12, 2019

ليفربول أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الفائز باللقب.

بينما ينتظر ليفربول خوض أخر مباراة له في الموسم يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – عرضان محليان لإيهاب جلال حال رحيله عن المصري

بالفيديو – هدية كتالونية للخفافيش.. برشلونة يهزم خيتافي وفالنسيا ينتصر على ألافيس

جوارديولا: أبارك لـ ليفربول وأشكرهم.. هذا أصعب لقب في حياتي

حكايات في رمضان – ألفارو ريكوبا.. "كان بإمكانه أن يصبح الأفضل لكنه لم يرغب في ذلك"

الأهلي يرد على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج.. و"نحن الأقرب وليس ذنبنا أننا نجيد في الـ+90"

لاعب الموسم الواحد؟ لا يحتاج للرد.. صلاح يحافظ على الحذاء الذهبي ويتشاركه مع حفل إفريقي

بالفيديو – إنجلترا للأفارقة.. صلاح وماني وأوباميانج يتساوون في قمة صراع الهدافين