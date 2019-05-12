بالفيديو – إنجلترا للأفارقة.. صلاح وماني وأوباميانج يتساوون في قمة صراع الهدافين

الأحد، 12 مايو 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول ضد ولفرهامبتون

من عرضية أخرى لترينت أليكساندر أرنولد، عادل ساديو ماني رصيد محمد صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي.

وبرصيد 22 هدفا، أصبح صلاح وماني ومعهم بيير إيمريك أوباميانج هم هدافو البطولة قبل دقائق من نهايتها.

لأول مرة في تاريخ البطولة، يقتسم 3 أفارقة صدارة صراع الهدافين في أول موسم يتخطى فيه 3 أفارقة حاجز الـ20 هدفا.

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أرنولد سجل صناعته الـ13 هذا الموسم، ثالث أفضل صانع للأهداف في البطولة.

عرضية في الدقيقة 81 قابلها ماني دون هوادة مسجلا هدف ليفربول الثاني ضد ولفرهامبتون، هدف يبدو بلا قيمة للفريق وإن كان مهما للغاية للسنغالي.

لم بلا قيمة؟ سيتي متفوق 4-1 على برايتون ويقترب بشدة من لقب الدوري.

المصري، والسنغالي، والجابوني، ودقائق أخيرة للحسم.

في إنجلترا

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