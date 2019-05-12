لاعب الموسم الواحد؟ لا يحتاج للرد.. صلاح يحافظ على الحذاء الذهبي ويتشاركه مع حفل إفريقي

لا يحتاج محمد صلاح للرد على من يقولون إنه لاعب الموسم الواحد، مثلما قال في حواره الأخير مع بليتشر ريبورت.

من قالوا عنه إنه لاعب الموسم الواحد عليهم النظر للأرقام، صلاح يحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا.

صلاح حصد اللقب قبل عام بـ10 أهداف أكثر، ولكنه يحافظ عليه هذا الموسم مع تشاركه مع زميله ساديو ماني، ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

ولكنها المرة الأولى التي يحتل فيها صدارة الهدافين مصري وسنغالي وجابوني.. إنجلترا للأفارقة.

وتسلم ثنائي ليفربول الجائزة في آنفيلد، مثلما تسلمها الجابوني بعد مباراة بيرنلي.

صلاح رافق زمرة من الأساطير من الذين حصدوا لقب الهداف مرتين، مثل مايكل أوين وجيمي فلويد هاسيلبيانك وديدييه دروجبا وروبن فان بيرسي وهاري كين، فيما لم يحصدها 3 مرات سوى آلان شيرر، أما تييري هنري فحصدها 4 مرات.

صلاح وماني مازال أمامهما فرصة لتخطي حزن خسارة الدوري أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال أمام توتنام مطلع الشهر المقبل، نفس ما يمكن لأوباميانج تحقيقه في نهائي الدوري الأوروبي.

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