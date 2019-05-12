لاعب الموسم الواحد؟ لا يحتاج للرد.. صلاح يحافظ على الحذاء الذهبي ويتشاركه مع حفل إفريقي

الأحد، 12 مايو 2019 - 18:03

كتب : فادي أشرف

صلاح هداف الدوري الإنجليزي

لا يحتاج محمد صلاح للرد على من يقولون إنه لاعب الموسم الواحد، مثلما قال في حواره الأخير مع بليتشر ريبورت.

من قالوا عنه إنه لاعب الموسم الواحد عليهم النظر للأرقام، صلاح يحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا.

صلاح حصد اللقب قبل عام بـ10 أهداف أكثر، ولكنه يحافظ عليه هذا الموسم مع تشاركه مع زميله ساديو ماني، ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

أخبار متعلقة

بالفيديو – إنجلترا للأفارقة.. صلاح وماني وأوباميانج يتساوون في قمة صراع الهدافين صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح بالصور- كواليس إعلان محمد صلاح الجديد مع شبيهه

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

ولكنها المرة الأولى التي يحتل فيها صدارة الهدافين مصري وسنغالي وجابوني.. إنجلترا للأفارقة.

وتسلم ثنائي ليفربول الجائزة في آنفيلد، مثلما تسلمها الجابوني بعد مباراة بيرنلي.

صلاح رافق زمرة من الأساطير من الذين حصدوا لقب الهداف مرتين، مثل مايكل أوين وجيمي فلويد هاسيلبيانك وديدييه دروجبا وروبن فان بيرسي وهاري كين، فيما لم يحصدها 3 مرات سوى آلان شيرر، أما تييري هنري فحصدها 4 مرات.

صلاح وماني مازال أمامهما فرصة لتخطي حزن خسارة الدوري أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال أمام توتنام مطلع الشهر المقبل، نفس ما يمكن لأوباميانج تحقيقه في نهائي الدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا

عفوا ليفربول.. الفرصة لا تأتي مرتين وسيتي بطل الدوري

لاعب الموسم الواحد؟ لا يحتاج للرد.. صلاح يحافظ على الحذاء الذهبي ويتشاركه مع ماني وأوباميانج

صلاح: لم نخسر سوى مباراة واحدة ولا أعرف ماذا أقول.. والحذاء الذهبي أمر جميل

إشارة زرقاء؟ عواد: هذا ليس موسمي الأخير في السعودية

أجانب منسيون – حوار في الجول.. رحيم أيو: عبيدي بيليه نصحني بـ بالزمالك ولا أعرف لماذا لم يحبني حسام حسن

ساديو ماني بيير إيمريك أوباميانج محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الغني يكشف لـ في الجول: موعد تسليم ملاعب كأس الأمم لـ كاف 11 دقيقة | إفريقيا
"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد 16 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري 23 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان 59 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك