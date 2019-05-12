تغادر بعثة الزمالك القاهرة مساء الخميس المقبل، من أجل الجولة الأولى من مهمة الفوز بالكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

ومن أجل ذلك، يتحرك الزمالك يوم الخميس استعدادا للمواجهة.

وعلم FilGoal.com أن بعثة الزمالك ستصطحب معها طباخا خاصا في رحلة المغرب.

الزمالك يسعى لاستعادة بطولاته القارية التي غابت عنه منذ 2002، العام الذي فاز به بدوري الأبطال والسوبر القاري.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل لمواجهة بركان

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