إشارة زرقاء؟ عواد: هذا ليس موسمي الأخير في السعودية

الأحد، 12 مايو 2019 - 16:23

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

قال محمد عواد حارس الوحدة السعودي ومنتخب مصر إن الموسم الذي يوشك على الانتهاء، لن يكون الأخير له في الكرة السعودية.

وعبر تويتر قال عواد: "شكراً لكل من ساهم في العمل داخل نادي الوحدة للخروج للموسم بهذا الشكل".

وأضاف "شكرا لكل اللاعبين علي المجهود طوال الموسم، كان عاملا رائعا".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – تحديد موعد سفر الزمالك إلى تونس "طيارة عادية حتى الآن" مدرب الدراويش: فنيا.. الإسماعيلي لا يحتاج عواد مدرب حراس الوحدة: أثق في انضمام عواد "البطل" للمنتخب.. وكيبا أخطأ في التعامل مع هدف صلاح

وأتم عواد: "لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي".

وبإشارة زرقاء، أتم عواد آخر تغريداته، فهل يعني ذلك شيء؟

ولعب صاحب الـ26 عاما المعار من الإسماعيلي 28 مباراة مع الوحدة هذا الموسم، حافظ فيهم على شباكه نظيفة في 7 مباريات.

ويحتل الوحدة المركز السابع في الدوري السعودي قبل جولة من نهايته.

محمد عواد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء الزمالك المقبل في الدوري للإيقاف 8 ساعة | الدوري المصري
زيدان: استبعاد بيل؟ تصرفي كان واضحا 8 ساعة | أوروبا
باولو لـ في الجول بعد هبوط الداخلية: لن ألعب في الدرجة الثانية.. سأعود لـ الزمالك 8 ساعة | مصر
الزمالك يعلن تشخيص إصابة عماد السيد.. والحارس يجري جراحة 8 ساعة | الدوري المصري
هازارد: لقد حسمت قراري بشأن مستقبلي.. أخبرت تشيلسي 8 ساعة | أوروبا
إقالة الجهاز الفني لفريق كرة اليد في الأهلي 9 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لوفرين مازحا: لا نحتاج لمحمد صلاح.. والنجم المصري يرد 2 تقرير: ليفربول خسر 5 ملايين استرليني بسبب الفوز على برشلونة 3 تقرير: "بروتوكول إصابات الرأس" يبعد صلاح عن مواجهة برشلونة.. والفرعون متأثر 4 مؤتمر كلوب - تطورات إصابة صلاح.. وانتظار معجزة جديدة

قد ينال إعجابك