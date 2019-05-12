إشارة زرقاء؟ عواد: هذا ليس موسمي الأخير في السعودية

قال محمد عواد حارس الوحدة السعودي ومنتخب مصر إن الموسم الذي يوشك على الانتهاء، لن يكون الأخير له في الكرة السعودية.

وعبر تويتر قال عواد: "شكراً لكل من ساهم في العمل داخل نادي الوحدة للخروج للموسم بهذا الشكل".

وأضاف "شكرا لكل اللاعبين علي المجهود طوال الموسم، كان عاملا رائعا".

وأتم عواد: "لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي".

لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي😉🔵💙 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 12, 2019

وبإشارة زرقاء، أتم عواد آخر تغريداته، فهل يعني ذلك شيء؟

ولعب صاحب الـ26 عاما المعار من الإسماعيلي 28 مباراة مع الوحدة هذا الموسم، حافظ فيهم على شباكه نظيفة في 7 مباريات.

ويحتل الوحدة المركز السابع في الدوري السعودي قبل جولة من نهايته.