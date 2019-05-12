صلاح: لم نخسر سوى مباراة واحدة ولا أعرف ماذا أقول.. والحذاء الذهبي أمر جميل

قال محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي إنه "لا يملك الكلمات الكافية" بعد خسارة فريقه للقب ضد مانشستر سيتي.

ووسط أعلى صوت ممكن لأغنية "لن تسير وحدك أبدا" تحدث صلاح لـbein sports: "لا أعرف ماذا أقول، قدمنا موسما رائعا".

وأضاف "حصدنا عددا كبيرا من النقاط، وخسرنا مباراة واحدة فقط. علينا أن ننسى كل ذلك ونفكر في الموسم المقبل من أجل تحقيق اللقب".

وأردف "تقاسمت الحذاء الذهبي مع ساديو ماني، وهذا أمر رائع".

وأتم "الحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثانية أمر جميل".

الفرصة لا تأتي مرتين وخاصة إذا كانت أمام مانشستر سيتي، وحافظ سيتي على لقب الدوري الإنجليزي باكتساح مضيفه برايتون 4-1 اليوم الأحد في الجولة الاخيرة من المسابقة لينهي السباق المثير متفوقا بفارق نقطة على ليفربول.

ولم يغير فوز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 في أنفيلد الكثير، لأنه انتظر مفاجأة لم تحدث من برايتون.

والآن ليس على ليفربول لوم إلا نفسه بعدما أهدر تصدره من قبل بفارق 7 نقاط في الصدارة عن سيتي، ليهدر فرصة التتويج بالدوري الغائب منذ 1990.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي منذ 10 مواسم.

لا يحتاج محمد صلاح للرد على من يقولون إنه لاعب الموسم الواحد، مثلما قال في حواره الأخير مع بليتشر ريبورت.

من قالوا عنه إنه لاعب الموسم الواحد عليهم النظر للأرقام، صلاح يحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي بـ22 هدفا.

صلاح حصد اللقب قبل عام بـ10 أهداف أكثر، ولكنه يحافظ عليه هذا الموسم مع تشاركه مع زميله ساديو ماني، ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

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