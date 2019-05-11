بالصور- كواليس إعلان محمد صلاح الجديد مع شبيهه

السبت، 11 مايو 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح في تصوير إعلانه الجديد

انتهى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من تصوير إعلان جديد بإحدى حانات مدينة ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الإعلان يشهد استعانة محمد صلاح بممثل بديل للمرة الثانية، بعد أن استعان ببديله الإنجليزي أندي في إعلان مكافحة التدخين، الذي قدمه مع المخرج تامر محسن ضمن حملة التوعية التي يقدمها مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

موقع FilFan.com يقدم لكم كواليس تصوير الإعلان في ليفربول.

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لمشاهدة كواليس الإعلان من هنا والصور كاملة. (طالع التفاصيل)

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في إنجلترا محمد صلاح ليفربول

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