ناجي: الحارس الثالث أهم من الأول

شدد أحمد ناجي على أهمية حراس المرمى الثلاثة الذين يتم اختيارهم لمنتخب مصر في كل المباريات والبطولات.

وقال ناجي عبر القناة الأولى: "هناك مثل شائع يقول ضم حارس يلعب وآخر احتياطي وثالث يحمد، أرفض هذا المبدأ تماما".

وأضاف: "الحارس الثالث أهم من الأول، فمن الممكن أن يشارك في أي وقت حال تعرض زميليه للإصابة أو الطرد، لذا لابد أن يكون جاهزا".

وأشار: "لقد رأينا هذا السيناريو بأعيننا في كأس الأمم الإفريقية في الجابون، حيث تحول عصام الحضري من الحارس الثالث للأول بعد إصابة أحمد الشناوي وشريف إكرامي".

وتابع في سياق آخر: "لم أسخر من محمود عبد الرحيم جنش عندما أبديت إعجابي بحركاته المثيرة في الملعب، بل يعجبني استمتاعه باللعب وسط أي ضغوط ومهما كان قوة المنافس، لقد منحته الفرصة في أول مباراة دولية باختبار قوي ضد نيجيريا".

واستطرد مدرب حراس مرمى المنتخب: "أتواصل مع جنش قبل كل مباراة لدعمه ومساندته والتشديد عليه بضرورة الابتعاد عن أي مشادات في الملعب".

وأردف: "أتواصل باستمرار مع كل حراس المرمى للدعم والمساندة، وأؤكد أننا لا نعاني أي مشكلة في هذا المركز".

وتطرق أحمد ناجي للحديث عن حارس مرمى الوحدة السعودي، محمد عواد، قائلا: "يؤدي بشكل جيد جدا في دوري قوي ووسط ضغوط جماهيرية، ومؤثر مع فريقه بنسبة 80%".

وأضاف: "المدير الفني هو المسؤول عن خيارات حراس المرمى بعد التشاور معي، قد يحدث اختلافا في الآراء مثلما حدث قبل كأس العالم".

وأتم تصريحاته: "حينها رأينا الاعتماد على شريف إكرامي والاستفادة من خبراته بخوض 40 مباراة دولية، وقد يكون هناك من استحق الفرصة على حساب آخر، لا أقصد شريف فقط".

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