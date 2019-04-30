توتنام وأياكس.. لأن أحفاد كرويف لم يعودوا صغارا

في الأدوار السابقة كانوا الحلقة الأضعف ولم يكونوا المرشحين للتأهل لذا كانت الضغوط التي تقع عليهم أقل والتوقعات المتوقعة منهم ليست كبيرة؛ لكن الآن انقلبت الأمور ولم يعد أياكس هو الطرف الأضعف حين يواجه توتنام.

ويستضيف توتنام نظيره أياكس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنام الجديد.

في الطريق لنصف النهائي أقصى أياكس فريقين من المرشحين للبطولة: ريال مدريد البطل في النسخ الثلاثة الأخيرة ويوفنتوس، والعامل المشترك بين الفريقين كان الانتصار خارج ملعب أياكس أرينا رغم عدم الفوز في هولندا، وربما كان السبب هو عدم وجود أي ضغط على أياكس. من كان يتوقع أن كتيبة إريك تين هاج الشابة قادرة على إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس من البطولة حتى وإن كانت تقدم الأداء الأمتع كرويا في دوري أبطال أوروبا؟

أسماء مثل ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج وحكيم زياش لم تعد مواهب مبشرة بل أضحوا نجوما يُنتظر منهم الكثير، وما يزيد من التوقعات مواجهة فريق بحجم توتنام.

الفريق اللندني لم يكن مرشحا للبطولة ولا حتى مرشحا للعبور من عقبة مانشستر سيتي في دور الثمانية لكنهم نجحوا في التأهل رغم افتقادهم لهداف الفريق هاري كين بسبب الإصابة.

توتنام يختلف اختلافا كليا عن خصوم أحفاد كرويف السابقين. في دور الـ16 ريال مدريد كان المرشح للتأهل، كذلك يوفنتوس في دور الـ8؛ لكن الآن أياكس هو المرشح للتأهل على حساب توتنام فكيف سيلعب المباراة؟ هل يتقيد بالطموح الجديد لجماهيره؟ وهل ترشيح الأغلبية لأياكس قد يقلل من الضغط الواقع على توتنام مما يساعده في تقديم مباراة أفضل؟ وأخيرا هل يتأثر أياكس بخوض مباراة الإياب على ملعبه بعدما لعب الإياب في الأدوار السابقة خارج ملعبه؟

في غرفة المؤتمرات الصحفية

أوضح ماوريسيو بوكيتينو أن فريقه متحد للغاية لكنه يواجه أزمة عليهم حلها مؤكدا على صعوبة المباراة استحقاق أياكس الوصول لنصف النهائي مثلما يستحق فريقه. (طالع التفاصيل)

أما تان هاج فطلب من لاعبي فريقه استغلال الفرص التي ستتاح لهم خلال المباراة موضحا أ، الفريق ينتظره 5 نهائيات. (طالع التفاصيل)

المواجهات السابقة

مباراتان فقط هما كل ما جمع بين توتنام وأياكس من قبل. فاز بهما توتنام.

وسجل توتنام 6 أهداف بينما سجل أياكس هدف واحد فقط خلال المواجهتين.

التشكيل المتوقع

توتنام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد – دافنسون سانشيز – يان فيرتونخين

خط الوسط: كيران تربيبيه – موسى سيسوكو – فيكتور وانياما – داني روز

خط الهجوم: كريستيان إريكسن – ديلي ألي – لوكاس مورا

أياكس:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: نُصير مازوري – دي ليخت – داني بليند – نيكولاس تاليافيكو

خط الوسط: دي يونج – دوني فان دي بيك – لاس شون

خط الهجوم: ديفيد نيريس – زياش – دوسان تاديتش

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز صاحب الـ42 عاما والدولي منذ عام 2011.

وأدار لاهوز 5 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. 3 في دور المجموعات ومبارة في دور الـ16 ومباراة في دور الـ8. أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء ولم يحتسب أي ركلة جزاء.

مباراة دور الـ16 كانت بين توتنام وبروسيا دورتموند وانتصر فيها السبيرز بثلاثية دون رد.

ولم يقم لاهوز بإدارة أي مباراة لأياكس هذا الموسم.

وإجمالا أدار لاهوز 31 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات أشهر خلال 136 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

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