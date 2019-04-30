قائمة الأهلي – بعد 102 يوما من الغياب.. وليد سليمان يعود للأحمر ضد الطلائع

بعد 102 يوما من الغياب بسبب الإصابة، عاد وليد سليمان لقائمة الفريق التي تواجه طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري غدا الأربعاء.

سليمان يغيب منذ 18 يناير الماضي، حينما أصيب في أوتار الركبة ضد شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد سليمان للقائمة برفقة محمد هاني ومروان محسن اللذان تعافا من إصابتين عضليتين مؤخرا.

وظهر محمد الشناوي في القائمة بشكل طبيعي رغم تدربه منفردا اليوم الثلاثاء، فيما غاب أحمد الشيخ بعد ظهوره في القائمة المبدئية لمباراة المصري.

وغاب أيضا كل من صلاح محسن وباسم علي عن القائمة بعد دخولهما قائمة مباراة المصري.

بقية قائمة المستبعدين شهدت ظهور أسماء شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي – علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي – هشام محمد – عمرو السولية – صالح جمعة – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات – ناصر ماهر – جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ61 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز، ولعب الأحمر مباراتين أقل.

أما طلائع الجيش فيحل عاشرا بـ34 نقطة.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل للمواجهة

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