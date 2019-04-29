"لو لم أجدد تعاقدي مع الزمالك، فيمكن أن أرحل لفريق آخر لأني قادر على العطاء، ولكن ليس الأهلي، هذا مستحيل".

هكذا تحدث محمد عبد السلام ريشة نجم فريق كرة اليد في الزمالك، في حوار مطول مع FilGoal.com.

ريشة أضاف أمس الأحد لقبًا جديدًا في مسيرته الحافلة والطويلة، بتتويج الزمالك بالدوري المصري، بعد الانتصار على الأهلي 21-18 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال ريشة عن هذا التتويج: "الفوز بالدوري كان صعبا هذا الموسم، فأولا تقلّص العدد في قائمة الأندية إلى 18 لاعبا".

"كما شاركنا في بطولات عديدة مع النادي والمنتخب، مما أدى إلى ضغط شديد، خصوصا أن الموسم بدأ في شهر سبتمبر".

وواصل: "معظم قوام المنتخب من الأهلي والزمالك، وقد شاركنا في العديد من البطولات، مما وضع ضغطا شديدا على اللاعبين، خصوصا أن الموسم بدأ في شهر سبتمبر".

مسلطا الضوء على الصعوبات التي واجهها الزمالك، خصوصا في خسارة مسابقة الكأس: "كما تعرض الزمالك لكثير من الإصابات، ومررنا بكبوة الخروج من الكأس لكثرة الغيابات حينها، كما شارك بعض اللاعبين رغم إصابتهم".

وواصل: "بعد توديع الكأس، بذلنا قصارى جهدنا للاتحاد والعودة مجددا للانتصارات".

وأضاف: "في يد الزمالك، الضربة تجعلنا أقوى، استطعنا أن نظفر بعدها بـ3 بطولات، آخرها بطولة الدوري الغالية على حساب الأهلي بالأمس".

وعن المنافسة الشرسة مع اللاعبين الشبان في الزمالك: "الزمالك دعّم صفوفه بصفقات قوية في جميع المراكز، في مركزي يوجد علي هشام ويحيى الدرع، وعدم مشاركتي كثيرا هذا الموسم لم تزعجني، لأني عملت على مساعدتهما، إنهما مستقبل الفريق. أردت لم شمل الفريق رفقة اللاعبين الكبار مثل أحمد الأحمر وهتلر".

وواصل متحدثا عن حصد الزمالك لـ3 بطولات هذا الموسم: "أنا متواجد في الزمالك منذ 2002، نحن مسيطرون محليًا وإفريقيًا، هدفنا دائما إعلاء اسم الزمالك وليس الشخص، وهذا سبب تفوقنا بشكل مستمر حتى اللحظة".

متطلعا إلى المستقبل: "سنشارك بكأس العالم للأندية، النسخة المقبلة ستكون صعبة بسبب نظامها الجديد، الزمالك سيقابل فرق أوروبية، ولن يكون الأمر مجرد تجميع نقاط كما في السابق. بالتدعيمات والروح ومستوى اللاعبين سنحاول تحقيق نتائج طيبة".

وعن مستقبله مع الزمالك، أجاب: "تقليص قوائم الأندية إلى 18 لاعبا تسببت في مشكلة كبيرة، هذا الموسم هو الأخير لي في عقدي مع الزمالك، ولكن لو وُجدت نية التجديد فسأكون تحت أمر النادي بالطبع".

مستدركا: "أما لو لم أجدد عقدي، فأنا لا أزال قادرا على العطاء ويمكنني أن أبحث عن فرصة جديدة مع فريق آخر إلا الأهلي، هذا مستحيل ولن يحدث بالتأكيد".

واختتم ريشة: "وإن اتخذت قرار الاعتزال، فسيكون لي دور تدريبي بالنادي، الزمالك سيرحَب بشكل كبير، وسيكون الأمر شرفا لي، أنا أعشق هذا النادي الذي تربيت فيه ومستعد لخدمته في أي منصب".

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