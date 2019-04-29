شوبير: أعتقد أن عبد الله السعيد سيتواجد في أمم إفريقيا.. أجيري اعترف بتغيير أهدافه

الإثنين، 29 أبريل 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

مصر - روسيا - عبد الله السعيد

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر غير بعض من قناعاته وخططه بشأن الفريق بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال شوبير لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين: "أجيري كان يقوم ببناء فريقا من أجل كأس العالم 2022 مثلما طلب منه اتحاد الكرة وأن كأس أمم إفريقيا 2019 ليست ضمن أولوياته".

وواصل "أثناء اجتماعنا مع أجيري قبل أسبوع اعترف المدرب بأنه غير بعض من قناعاته بعد استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا وإنه سيفتح الباب أمام لاعبين أو ثلاثة من أصحاب الخبرة".

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وبسؤاله هل أحد الأسماء المرشحة للدخول هو عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أجاب "أعتقد أن عبد الله سيتواجد في كأس أمم إفريقيا وأجيري مقتنع به بشكل كبير".

وعن مواجهتي تنزانيا وغينيا الوديتين قال: "أجيري هو من طلب خوض مباريات ودية أمام منافسين ليسوا من الصف الأول أو الثاني".

وأتم "غينيا وتنزانيا كانا من المنتخبات التي طلب أجيري خوض وديات أمامها".

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مصر أجيري عبد الله السعيد

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