موسم الهلال في مهب الريح خلال 12 يوما.. أمل أخير منتظر

في الـ12 من شهر أبريل الجاري فاز الهلال على الأهلي بهدف دون رد وفي اليوم التالي خسر النصر من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.

عاد الهلال إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه النصر قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

في ذلك الوقت كان الهلال يستعد لخوض نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي وبعد ذلك سيلاقي التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل مواجهته مجددا ولكن في الدوري.

ثلاث بطولات ينافس عليها زعيم الأندية السعودية بقوة وبدا أن الموسم يسير بشكل رائع.

لكن ما حدث في الـ12 يوما التالية كانت كارثية على الهلال.

البداية.. النجم السحالي

في ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين في الإمارات التقى الهلال مع النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية.

وبينما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجل محمد عبد الله المثناني هدفا قاتلا للنجم الساحلي في الدقيقة 90 ليخطف اللقب للفريق التونسي.

الكارثة الأكبر.. خماسية

في الـ26 من الشهر الجاري وتحديدا الجمعة الماضية التقى الهلال مع التعاون في نصف نهائي كأس خاد الحرمين الشريفين.

ولكن النتيجة كانت كارثية للزعيم الذي سقط بخماسية مدوية دون رد ليودع البطولة ويترك التعاون يطير إلى النهائي.

ضربة قد تصبح قاضية.. التعاون مجددا

بعد أربعة أيام من الخماسية التقى الهلال والتعاون مرة أخرى في الـ29 من الشهر الجاري ولكن تلك المرة في الدوري.

الهلال كان في حاجة ماسة للفوز للعودة إلى صدارة الدوري ويبتعد عن النصر بفارق نقطتين.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان مرة أخرى بعدما سقط الزعيم أمام التعاون بهدفين دون رد ليترك النصر يغردا في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط.

بصيص أمل؟

يتبقى للهلال والنصر مباراتين على نهاية الدوري، الزعيم سيلتقي مع الاتفاق والشباب، أما النصر فسيواجه الحزم والباطن.

ويجب على الهلال الفوز في مباراتيه المقبلتين وانتظار هدية من الحزم أو الباطن من أجل إنهاء الموسم ببطولة وإلا فالموسم بأكمله انتهى بالفعل في 12 يوما.

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