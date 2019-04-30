الترسانة: فاروق جعفر يدرب الفريق الموسم المقبل

أعلن طارق سعيد رئيس نادي الترسانة أن أسطورة الزمالك فاروق جعفر سيدرب الفريق الموسم المقبل.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "فاروق جعفر سيتولى تدريب الفريق بداية من مايو المقبل".

وأردف "المفاوضات معه لم تستمر سوى يومين فقط".

وأتم "فاروق جعفر رحب بتدريب الترسانة، فهو يريد بناء فريقا قويا بلاعبين كبار".

وسبق لجعفر تدريب منتخب مصر، وأندية كثيرة في الدوري المصري أبرزها الزمالك والمصري.

وتعد تلك الولاية الثانية لجعفر في الترسانة حيث دربهم بين عامي 2006 و2008، ولكن إبان وجوده في الدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

شوبير: أعتقد أن عبد الله السعيد سيتواجد في أمم إفريقيا.. أجيري اعترف بتغيير أهدافه

حوار في الجول – ريشة: الضربات تجعل يد الزمالك أقوى.. ومستحيل أن ألعب للأهلي

موسم الهلال في مهب الريح خلال 12 يوما.. أمل أخير منتظر

الأهلي يكشف لـ في الجول مصير فريق مواليد 1997.. واتحاد الكرة يرد