حكم كرواتي لإدارة المقاصة وبيراميدز.. ظهوره الثالث خارج بلاده هذا الموسم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، بالجولة 31 لمسابقة الدوري.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز على استاد المقاولون العرب، لطاقم كرواتي بقيادة تيهومير بيين .

ويعاونه جوران باريتسا، وإيفيكا مودريتش، بالإضافة إلى فران يوفيتش كحكم رابع.

بيين (35 عاما) أدار 10 مباريات في الدوري الكرواتي خلال 31 جولة لُعبت حتى الآن هذا الموسم، أشهر خلالها بطاقة حمراء واحدة، واحتسب 5 ركلات جزاء.

وانحصر ظهوره الأوروبي في 2018\2019 على إدارة مباراة توبول كوستاناي الكازخستاني، وسامتريديا الجورجي، بالدور التمهيدي الأول لمسابقة الدوري الأوروبي يوم 19 يوليو الماضي.

كما أدار مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا للشباب بشهر نوفمبر الماضي.

إجمالا، لم يدر بيين أي مباراة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، واكتفى بإدارة 6 مباريات في تصفيات الدوري الأوروبي على مدار المواسم الخمس الماضية.

كما لم يُدر أي مباراة دولية بين منتخبات، وانحصر ظهوره في البطولات المجمعة على إدارة 3 مباريات في بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عاما بالصيف الماضي، كلها في دور المجموعات.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة خاضها، بيما يتواجد مصر للمقاصة في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وفي مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، سيكون محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه محمد عبد السميع، وإيهاب فخري، بالإضافة إلى أحمد صلاح عبد الفتاح كحكم رابع، وأحمد حمدي ومحمد عبد العزيز كحكمين إضافيين.

فيما يدير محمد الصباحي مباراة سموحة والجونة، ويعاونه أحمد لطفي وأحمد شهين كمساعدين، وطارق إبراهيم كحكم رابع، ووليد رزق وهشام الفلال كحكمين خامسين.

ويتولى محمد عادل صافرة مباراة النجوم والاتحاد بمعاونة سامي هلهل ومصطفى عطية، مع محمد البدري كحكم رابع، ونادر قمر الدولة ومحمد سلامة كحكمين إضافيين.

كما يشرف إبراهيم نور الدين على إدارة مباراة المصري ووادي دجلة بمساعدة أحمد نوفل وشريف عبد الله، وهاني أمين كحكم رابع، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله كحكمين خامسين.

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