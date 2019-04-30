طولان لـ في الجول: مواجهة النجوم؟ "الغربال الجديد له شدة".. وليس وقت الحديث عن التجديد

حذّر حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، من خطورة مواجهة النجوم الذي أجرى مؤخرا تغييرا في جهازه الفني.

الاتحاد يحل ضيفا على النجوم في الجولة 31 من الدوري المصري اليوم الثلاثاء، مواجهة ستقام على ملعب بتروسبورت.

وقال طولان لـFilGoal.com: "مباراة النجوم ستكون صعبة على الطرفين".

مضيفا: "الغربال الجديد له شدة".

ويخوض النجوم مباراته الأولى مع مدربه الجديد رمضان السيد، الذي أخلف مؤمن سليمان عقب الهزيمة أمام بتروجت.

وواصل طولان حديثه: "هدفي الوصول للنقطة 40، لدي ثقة كبيرة في لاعبيني، نحن جاهزون لحصد نقاط المباراة".

رافضا إقحام زعيم الثغر في حسابات البقاء والهبوط: "لا نفكر في أمر الهبوط، كل هدفنا الوصول للنقطة 40".

واختتم مجيبا عن إمكانية تجديد تعاقده مع الاتحاد: "بكل صراحة لم يفاتحني أحد في الأمر، وهذا ليس التوقيت المناسب، أريد أن ننهي الموسم بشكل مميز وأن أطمئن على الفريق".

الاتحاد يحتل المركز 14 في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 30 مباراة خاضها، فيما يتواجد النجوم في المركز 18 –الأخير- برصيد 25 نقطة من 29 مباراة.

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