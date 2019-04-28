بيان رسمي - المقاصة يكشف حقيقة المفاوضات مع مختار وميدو وطارق يحيى

نفى نادي المقاصة في بيان رسمي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن التفاوض مع مدير فني جديد بعد رحيل طلعت يوسف.

وأوضح نادي مصر للمقاصة عن عقد محمد مجد عضو مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة جمال عمر ووليد هويدي مدير الكرة لمطالبة الفريق بالتركيز قبل مواجهة بيراميدز وعدم الالتفات للشائعات.

ويلعب مصر للمقاصة أمام بيراميدز بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

وأكد مجلس إدارة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام ثقته في قدرات الجهاز الفني باعتبارهم من أبناء النادي وشدد على عدم الدخول في مفاوضات مع أي مدير فني.

وشدد المقاصة أن ما يتردد عن التفاوض مع مختار مختار أو أحمد حسام ميدو أو طارق يحيى أو خالد جلال، كلها مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة وأن مجلس المقاصة يكن كل التقدير والاحترام لهؤلاء المدربين الكبار.

وأتم المقاصة بيانه بأن مجلس الإدارة لن يتسرع في التعاقد مع مدرب جديد خاصة وأن الدوري يقترب من نهايته وهناك فترة توقف مقبلة بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الوطني والمشاركة في أمم إفريقيا.

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