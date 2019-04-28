عاد وليد أزارو لتشكيل الأهلي الأساسي، وظهرت إسهاماته في هدفي الفريق أمام المصري، فهل تلقى اللاعب عرضا صينيا للرحيل؟

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول، بأن أزارو لم يتلق أي عروض للرحيل عن الأهلي خلال الفترة الجارية.

بعض الأنباء ترددت عن وصول لوليد أزارو للرحيل إلى فريق صيني مقابل 7 مليون دولار.

وقال المصدر المسؤول – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – في تصريحات لـFilGoal.com: "أزارو لم يتلق أي عرض بهذه الصيغة، ولا يوجد له أساس من الصحة حتى الآن".

وأتم "اللاعب غير مهتم بمسألة الانتقال إلى ناد آخر، وكل تركيزه منصب فقط على تقديم أداء راقي ومتميز مع الأهلي كما حدث في مباراة المصري بصناعة هدف وحصوله على ركلة جزاء جاء منها الهدف الآنر".

وليد أزارو انضم للنادي الأهلي مع بداية الموسم الماضي قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم 21 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 4 أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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